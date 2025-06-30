قصف سجن إيفين.. جريمة حرب جبانة ارتكبها الاحتلال لزعزعة أمن إيران

الصور تكفي لتجسيد ما حدث في 23 من يونيو حيث العدوان الصهيوني الغاشم على سجن إيفين شمال العاصمة الإيرانية طهران.. فحجم الجريمة يكشف الحقيقة مفهوما وواقعا.. إنه مفهوم لتجليات سياسية وأمنية لا كجريمة، وواقع يراد منه زعزعة الاستقرار في إيران المستقرة سياسيا وأمنيا منذ أكثر من 4 عقود، دون أن يزعزع أمنها كان من كان وأبى من أبى.

قائمة الشهداء الذين أكسبهم العدوان الصهيوني على سجن إيفين عنوان "بأي ذنب قتلت"، هي 71 شهيدا من كوادر السجن والنزلاء وأسرهم وآخرين في البيوت القريبة من السجن الذين أصابهم هول الجريمة.

المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية اصغر جهانغيري: حتى الآن فقد استشهد 71 شخصًا في الهجوم الذي شنته العصابة الإجرامية الصهيونية على سجن إيفين. ويتوزع الشهداء بين كوادر الإدارة في السجن، والجنود والنزلاء، وعائلاتهم الذين كانوا يزورون السجن لمقابلة ذويهم، بالإضافة إلى الجيران الذين يسكنون بالقرب من السجن.

أما الدمار في البنية التحتية فقد تلخص على أضرار في المركز الصحي الخاص بعلاج السجناء، والمبنى الإداري للسجن، ومبنى النيابة، وصالة الإنتظار المخصصة لأسر السجناء.

ووسط هذا الركام، لم نرى شيئا أشد ترويعا من خرق المواثيق الدولية بشأن السجون، فقد أوضحت منظمة العفو الدولية عبر بيان، أن استهداف المرافق المدنية، بما في ذلك السجون، يعدّ جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، ومحظور تماماً وفقاً لقوانين الحرب، حيث إن السجناء ليسوا أطرافاً في النزاع، ولا يجوز تعريضهم للخطر أو استخدامهم كأدوات ضغط في الصراعات.