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مصادر تكشف..

مقترحات اميركية للتوصل لاتفاق تسوية بين سوريا وكيان 'إسرائيل'!

مقترحات اميركية للتوصل لاتفاق تسوية بين سوريا وكيان 'إسرائيل'!
الإثنين ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر سورية مطلعة عن وجود نقاشات سياسية متقدمة تجري في الكواليس بين دمشق وعدة أطراف دولية، حول مقترحات تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تسوية بين سوريا والكيان الصهيوني.

وأكدت المصادر أن النقاشات تدور داخل الدوائر المقربة من الحكومة السورية الانتقالية الجديدة، مشيرة إلى أن المباحثات لم تؤدِ حتى الآن إلى توافق داخلي واضح، لا سيما في ظل تحفظات من بعض الشخصيات غير الموالية للرئيس السوري الانتقالي "الجولاني".

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ووفق التقرير، فإن واشنطن تواصل الضغط لإنجاح المسار السياسي بين الطرفين في إطار تسويات أوسع تشهدها المنطقة.

هذا وفي وقت سابق من يوم السبت، أشارت قناة "NEWS24i "الإسرائيلية، الى أن مفاوضات غير معلنة بين سوريا وكيان "إسرائيل" قد تفضي إلى توقيع إتفاق تسوية قبل نهاية العام الجاري 2025.

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