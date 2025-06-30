وقف الاعمال العدوانية شرط لاستئناف المفاوضات النووية

وقال تخت روانجي في مقابلة مع شبكة بي بي سي البريطانية حول آفاق المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، إننا نسمع من واشنطن أنها مستعدة للحديث، ولكن لم يتم تحديد موعد له بعد، ولم نتفق علىه ولم نتوصل إلى اتفاق بشأن اطار المفاوضات.

وأضاف: نسعى حاليًا للحصول على إجابات بشأن ما إذا كنا سنواجه إجراءات عدائية مجددا بالتزامن مع بدء المفاوضات. ولم تعلن الولايات المتحدة بعد عن موقف واضح بهذا الشأن.

ردا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، يشمل رفع العقوبات مقابل وقف إيران للتخصيب، قال تخت روانجي: "لماذا نوافق على مثل هذا الاقتراح؟ تخصيبنا بنسبة 60 بالمائة يستخدم للأغراض السلمية. بالطبع، يمكن مناقشة مستواه، لكن قولهم إنه يجب عليكم التخلي تماما عن التخصيب وإلا ستتعرضون للقصف لم يعد منطقيا؛ هذه هي شريعة الغاب.

وأضاف أنه لا يمكن تقييم دقيق لمدى الضرر الذي لحق بالمنشآت النووية الإيرانية.

كما انتقد تخت روانجي مواقف القادة الأوروبيين الداعمة للأعمال العدوانية للكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وقال: إن أولئك الذين ينتقدون البرنامج النووي الإيراني ينبغي لهم بدلا من ذلك أن ينتقدوا مواقف هولاء القادة تجاه إيران ويتساءلوا عن انتهاك الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني للقانون الدولي.

وأوضح: إذا لم يجرؤوا على انتقاد الولايات المتحدة، فالأفضل لهم الصمت بدلا من تبرير العدوان.

وفي إشارة إلى وقف إطلاق النار مع الكيان الصهيوني، قال تخت روانجي إنه من غير الواضح إلى متى سيستمر هذا الوضع، ولكن طالما لم يكن هناك هجوم عسكري جديد على إيران، فسوف نحافظ عليه.

كما لفت مساعد وزير الخارجية إلى أن حلفاء إيران العرب في منطقة الخليج الفارسي يسعون إلى توفير المساحة اللازمة للحوار.

وصرح: إننا لا نريد الحرب، بل نريد الحوار والدبلوماسية. لكن يجب أن نكون المستعدين واليقظين حتى لا نفاجأ مرة أخرى.