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كيف خرجت إيران من الحرب المفروضة عليها من قبل الاحتلال؟

الإثنين ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال المحلل السياسي الدكتور حيدر البرزنجي إن إيران ما قبل العدوان تختلف تماماً عن ما بعده، حيث أصبحت اليوم أكثر تماسكاً واستقراراً ووحدة صف، ما يشكل انتصاراً حقيقياً أمام الغطرسة الصهيوأمريكية.

وأكد الدكتور البرزنجي خلال مقابلة خاصة مع قناة العالم أن إيران اليوم أصبحت أكثر تماسكاً مجتمعياً، وأكثر استقراراً سياسياً، وأكثر وعياً بحجم التحديات التي تواجهها، وأكثر وحدة صف.

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وأضاف البرزنجي أن هذا الانتصار الحقيقي يعكس قوة وإمكانات متزايدة، وأظهر للعالم، وللمسلمين جميعاً، ولمن يشترك معها في الإنسانية، صورة واضحة عن الجمهورية الإسلامية.

وأشار الدكتور البرزنجي إلى أن إيران هي الدولة الوحيدة على وجه الكرة الأرضية التي تقف بوجه الغطرسة الصهيونية الأميركية، وأنها عرفت بنفسها حق المعرفة، الأمر الذي لا يستطيع الإعلام والأقلام المغرضة كشفه أو فهمه خلال سنوات عدة.

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