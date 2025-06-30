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الخارجية القطرية تتحدث عن مستجدات حول النووي الإيراني والعدوان على غزة

الخارجية القطرية تتحدث عن مستجدات حول النووي الإيراني والعدوان على غزة
الإثنين ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أن الجهود مستمرة من أجل التوصل إلى اتفاق أوسع يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام دبلوماسي نشط على المستوى الدولي.

وأوضح الأنصاري في تصريحاته أن لا توجد محادثات مباشرة بشأن قطاع غزة في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى وجود اتصالات مستمرة بهدف التوصل إلى صيغة تُعيد المفاوضات إلى مسارها الصحيح.

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وأكد أن التعنت الإسرائيلي هو العائق الرئيس أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى أن استمرار الخسائر البشرية في القطاع بات أمرا غير مقبول.

وأضاف أن هناك "نيات أمريكية جدية للدفع باتجاه استئناف المفاوضات حول غزة، إلا أن التعقيدات القائمة تجعل الأمر معقدا"، مشددا على أن الربط بين الجوانب الإنسانية والعسكرية في غزة يمثل عائقا كبيرا.

واختتم الأنصاري تصريحاته بالتأكيد على "استمرار الضغط من خلال شركاء قطر لفصل ملف المفاوضات عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، معربا عن تفاؤله بلغة إيجابية من واشنطن بخصوص إمكانية التوصل إلى اتفاق في غزة.

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