ايران تسجل صادرات بقيمة 11.6 مليار دولار خلال فصل الربيع

وبلغت صادرات إيران غير النفطية في الاشهر الثلاث الاولى من العام الايراني 34 مليونا و476 ألف طن، بقيمة 11 مليارا و655 مليون دولار.

وانخفضت هذه الكمية من البضائع المصدرة بنسبة 9.3% وزنًا و14.4% قيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

خلال هذه الفترة، تم تصدير 11,133,000 طن من المنتجات البتروكيماوية بقيمة 4.684 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 28.7% في الوزن و24.5% في القيمة.

وكانت الصادرات غير النفطية الرئيسية الخمس خلال هذه الفترة هي البروبان المسال بقيمة 874 مليون دولار أمريكي، والبيوتان المسال بقيمة 611 مليون دولار أمريكي، والميثانول بقيمة 576 مليون دولار أمريكي، والبيتومين بقيمة 574 مليون دولار أمريكي، والغاز الطبيعي بقيمة 456 مليون دولار أمريكي.

وكانت الصين (3.511 مليار دولار)، والعراق (1.905 مليار دولار)، والإمارات العربية المتحدة (1.592 مليار دولار)، وتركيا (937 مليون دولار)، وأفغانستان (510 ملايين دولار)، وسلطنة عمان (437 مليون دولار)، وباكستان (420 مليون دولار) الوجهات الرئيسية السبع لصادرات بلدنا غير النفطية في هذه الفترة.

خلال هذه الفترة، تم استيراد 9 ملايين و13 ألف طن من البضائع بقيمة 13 مليار و29 مليون دولار، بانخفاض قدره 4.35% من حيث الوزن و11.73% من حيث القيمة.

بلغ متوسط القيمة الجمركية لكل طن من البضائع المستوردة 1,446 دولارا أمريكيا، بانخفاض قدره 7.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

شملت أهم السلع المستوردة في هذه الفترة الذهب الخام بقيمة 965 مليون دولار، والذرة بقيمة 883 مليون دولار، والأرز بقيمة 500 مليون دولار، وزيت بذور دوار الشمس بقيمة 493 مليون دولار، والهواتف المحمولة بقيمة 372 مليون دولار.