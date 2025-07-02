عراقجي: غرب آسيا في ملتقى الردع الذكي والدبلوماسية الحكيمة

جاء ذلك في مقال لوزير الخارجية الايراني، نشرته صحفة النهار اللبنانية تحت عنوان "غرب آسيا في ملتقى الردع الذكي والدبلوماسية الحكيمة".

ولفت وزير الخارجية الى، أنّ "المقاومة المقتدرة التي خاضتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية دفاعًا عن سيادتها ووحدة أراضيها، وردّها الحاسم على العدوان الإسرائيلي في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد أسفر عن انهيار صورة القوّة المصطنعة للكيان الصهيوني الذي طالما استند إلى دعم مطلق من الولايات المتحدة الأميركية وسائر حلفائها".

كما نوه عراقجي في مقاله هذا، بان استجابة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطلب وقف الحرب مع الكيان الصهيوني المعتدي، تفتح نافذة جديدة للديبلوماسية الشاملة، تمنح جميع الأطراف الراغبة في السلام فرصة لإعادة تقييم مقارباتها؛ مؤكدا في الوقت نفسه بان الدخول في المفاوضات ونجاح الديبلوماسية يتطلبان مراعاة شروط أساسية.

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وافادت "ارنا" بأن نص مقال وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية سيد عباس عراقجي في صحيفة النهار اللبنانية جاء على الشكل التالي : -

قبل عقود، حينما طُرِحَت قضية فلسطين كـ "مسألة مركزية" في العالم الإسلامي والفضاء العربي، قلّ من كان يتخيّل أن إيران ستغدو يومًا ما في صميم هذه المسألة، تمارس فيها دورًا حاسمًا وفعالًا. أما اليوم، وبعد أيامٍ من طلب الكيان الصهيوني وقفًا مؤقتًا للحرب، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تؤكد فقط موقعها المؤثر، بل أثبتت أنّ تغييرًا ملحوظًا طرأ على ميزان القوى في المنطقة.

في ما يتعلق بهذا التحول، لا بدّ من التوقف عند نقطتين مفصليتين؛ أولًا: إنّ المقاومة المقتدرة التي خاضتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية دفاعًا عن سيادتها ووحدة أراضيها، وردّها الحاسم على العدوان الإسرائيلي في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد أسفر عن انهيار صورة القوّة المصطنعة للكيان الصهيوني الذي طالما استند إلى دعم مطلق من الولايات المتحدة الأميركية وسائر حلفائها. ثانيًا: لقد جاء الردّ الإيراني مستندًا إلى القرار رقم 69/51 الصادر عن الاجتماع الحادي والخمسين لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، والذي أُقرّ بإجماع كافة الدول الأعضاء، مُشكّلًا بذلك موقفًا موحدًا وتوافقًا جماعيًا. وقد اعتبر أعضاء منظمة التعاون الإسلامي أنّ العمليات العسكرية الموجهة ضدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشكّل "عدوانًا"، وفقًا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، وأكدوا أنّ ما اقترفه الكيان الصهيوني يُعدّ – بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني – "جريمة حرب".

وفي جزءٍ آخر من هذا القرار، طلبت سبع وخمسون دولة إسلامية من الوكالة الدولية للطاقة الذرّية أن تُدين الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي، وأن ترفع تقريرًا إلى مجلس الأمن بشأن هذا الانتهاك الصارخ والفاضح للمعايير الدولية.

ما يميّز واقع الأمة الإسلامية ومنطقتنا اليوم عمّا مضى، هو أن مشهد التلاحم والوحدة الوطنية الذي شهده المجتمع الإيراني بعد هذه الاعتداءات قد امتدّ إلى الساحتين الإقليمية والإسلامية. ولا نجد مثيلًا لهذه الحالة إلا في عام 1969، حينما أقدم الصهاينة على اقتحام المسجد الأقصى وأضرموا النيران في أجزاء من "أولى القبلتين".

ورغم أن مجلس الأمن حينها أصدر القرار 271 مدينًا بشدة ما ارتكبه الكيان الإسرائيلي، فإن ما كان له وقع أعمق هو قرار "منظمة المؤتمر الإسلامي" بعقد أول قمة إسلامية بشأن فلسطين.

من وجهة نظري، فإن ما رسّخته قمة الرباط في سبتمبر 1969 من اعتبار قضية فلسطين نقطة انطلاق للعمل الإسلامي المشترك، يُعاد تجسيده اليوم من خلال الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الدول الإسلامية، بما أتاح إدراكًا متقاربًا بعد عقود، لتؤسس الدول الإسلامية أسسًا لحوار جديد وواقعي، يعكس تطلعات شعوبها؛ حوار لا تطغى عليه الانتماءات القومية والطائفية واللغوية، والخلافات السياسية والتنافسات التقليدية والجيوسياسية.

إن مبدأ "حماية الحقوق الجماعية لشعوب ودول المنطقة" أضحى محورًا مشتركًا في مواقف الدول خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما يطرح تساؤلات جديدة: هل اقتنع العالم الإسلامي بأن يتولّى دورًا فعّالًا في لحظة ظهور نظام عالمي جديد ومتعدد الأقطاب وأكثر استقلالًا؟ ألم تصبح قضايا فلسطين والكرامة والتنمية في صدارة الاهتمام الجماعي لدول المنطقة والمجتمعات الإسلامية؟

الأيام الخمسة عشر الأخيرة، أو «أيام الاقتدار»، كانت من جهة، اختبارًا لتماسك استراتيجية الردع والدبلوماسية الإقليمية الإيرانية، ومن جهة أخرى، امتحانًا لمدى جدية العالم الإسلامي في التصدي للتهديدات المشتركة. وللمرة الأولى منذ قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرباط، يشكّل العالم الإسلامي خطابًا إسلاميًا جديدًا يتسم بالواقعية والقوة، لم تتخلّف عنه أي دولة عضو.

إنّ الركيزة الأساسية للردع بات يتجسّد في التعاون بين دول المنطقة. إن التوافق في مواجهة التهديدات المشتركة، والتفاهم بشأن الاستقرار الإقليمي، والأمن الاقتصادي، ومحاربة الإرهاب بصوره كافة هي المرتكزات الأربعة التي تشكل أركان الطاولة التي ينبغي أن تُدار حولها المفاوضات الدبلوماسية.

إن استجابة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطلب وقف الحرب تفتح نافذة جديدة للدبلوماسية الشاملة، تمنح جميع الأطراف الراغبة في السلام فرصة لإعادة تقييم مقارباتها. غير أن الدخول في المفاوضات ونجاح الدبلوماسية يتطلبان مراعاة شروط أساسية.

أولى الخطوات في هذا المسار تتمثل في متابعة قضيتي "ضمان الأمن" و"تحقيق العدالة". أما ضمان الأمن، فلا يتحقق إلا بإضفاء طابع قانوني على طلب وقف الحرب، وتقديم المعتدي لضمانات بعدم اللجوء إلى العنف مستقبلًا؛ وهو أمر كان غائبًا في ملفي غزة ولبنان، ما أدّى إلى استمرار الكيان الصهيوني في انتهاك وقف إطلاق النار المتفق عليه، والاستهزاء بالاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

هنا، ينبغي على مجلس الأمن أن ينهض بمسؤولياتوفقًا لما يفرضه ميثاق الأمم المتحدة، وأن يتحرّك بخطى عاجلة وفورية لانتزاع الضمانات اللازمة من الطرف المعتدي. ولا ريب في أن الأعضاء المؤثرين في مجلس الأمن، كالصين وروسيا أوروبا إلى جانب دول كالبرازيل واليابان، التي تعتبر حماية السلام الدولي من مسؤولياتها، يستطيعون الإسهام بدور بنّاء في تحقيق هذا الهدف.

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