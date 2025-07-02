عراقجي يبعث رسالة خطية إلى نظيره السعودي...وهذا مضمونه

تسلم نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي الرسالة خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض سفير إيران لدى السعودية علي رضا عنايتي.

واستعرض الخريجي مع عنايتي خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان السفير الإيراني لدى الرياض علي رضا عنايتي قد وصف الدعم السعودي لبلاده خلال الحرب التي شنها كيان الاحتلال في 13 يونيو الماضي، بأنه مشرّف.

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وفي الـ 28 من يونيو، قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إنه ناقش مع رئيس الأركان الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي، العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الدفاعي وجهود حفظ الأمن بالمنطقة وتطورات الأوضاع والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وفي يونيو، أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن السعودية تقف إلى جانب إيران وجميع شعوب العالم الإسلامي متضامنة في دعمها لطهران.

وأدان بن سلمان "بشدة الاعتداءات الظالمة للكيان الصهيوني على إيران"، كما أكد أن بلاده لن تتوانى عن تقديم أي دعم ضروري للإخوة في إيران.