وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء، في نقاش حول عدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية: إن هذه العملية التي نفذوها في إيران كانت ضربة لميثاق الأمم المتحدة، وأظهرت أن قانون الغاب يسود في هذا العالم، وأن من لا يملك القوة لا يستطيع مواصلة حياته. وقد أدركت الأمة الإيرانية هذا الأمر جيدًا.

وأشار إسلامي إلى أن الصناعة النووية ليست شيئًا يمكن تدميره بالقصف، بل ان صناعتنا النووية تكنولوجيتها محليتان ومتجذرتان في هذه الأرض والمياه.

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: مسير تقدم صناعتنا النووية ستستمر بثبات.