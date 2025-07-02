الأربعاء ٠٢ يوليو ٢٠٢٥
١٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: مسير تقدم صناعتنا النووية ستستمر بثبات

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: مسير تقدم صناعتنا النووية ستستمر بثبات
الأربعاء ٠٢ يوليو ٢٠٢٥ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد اسلامي في إشارة إلى عدوان الكيان الصهيوني والامريكي على المنشآت النووية الإيرانية، أن الصناعة النووية ليست شيئًا يمكن تدميره بالقصف، بل ان صناعتنا النووية تكنولوجيتها محليتان ومتجذرتان في هذه الأرض والمياه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء، في نقاش حول عدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية: إن هذه العملية التي نفذوها في إيران كانت ضربة لميثاق الأمم المتحدة، وأظهرت أن قانون الغاب يسود في هذا العالم، وأن من لا يملك القوة لا يستطيع مواصلة حياته. وقد أدركت الأمة الإيرانية هذا الأمر جيدًا.

إقرأ أيضاً..تسلل جاسوس بريطاني للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. وثائق سرية تؤكّد ما قالته إيران

وأشار إسلامي إلى أن الصناعة النووية ليست شيئًا يمكن تدميره بالقصف، بل ان صناعتنا النووية تكنولوجيتها محليتان ومتجذرتان في هذه الأرض والمياه.

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: مسير تقدم صناعتنا النووية ستستمر بثبات.

روابط ذات صلة

الصواريخ الايرانية التي فتحت ابواب الجحيم على الكيان الصهيوني

في السعودية.. دبلوماسيو العالم يدينون العدوان الاسرائيلي على إيران