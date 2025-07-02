إدارة ترامب تطالب الأمم المتحدة بإقالة المقررة الحقوقية الخاصة لها بفلسطين!

وكشفت صحيفة "واشنطن فري بيكون" عن نص الرسالة المؤرخة في 20 يونيو، التي أشارت إلى أن "ألبانيز"، المواطنة الإيطالية، تدعى بأنها "محامية دولية" رغم عدم حصولها على ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة.

وتشتهر "ألبانيز" بانتقادها الشديد للإحتلال الإسرائيلي، حيث تتهمه بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، ووصفت هجمات حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023 بأنها "يجب أن تُفهم في سياق عقود من القمع المفروض على الفلسطينيين".

ويأتي التصعيد الأمريكي عقب صدور تقرير جديد لألبانيز بعنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، اتهمت فيه شركات أمريكية ودولية بالتواطؤ الظاهري مع الاحتلال الإسرائيلي.

واتهمت الممثلة الأمريكية المؤقتة لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، ألبانيز بشن "حملة غير مقبولة من الحرب السياسية والاقتصادية ضد الاقتصاد الأمريكي والعالمي".

وانضم المؤتمر اليهودي العالمي إلى الانتقادات، معتبرا أن تقرير ألبانيز يمثل "سردية منحازة بشدة" ويستخدم مهمتها لترويج أجندة سياسية بدلاً من التمسك بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.

كما تواجه ألبانيز اتهامات من جماعات مؤيدة لــ"إسرائيل" مثل "UN Watch" و"NGO Monitor" بالتحيّز ومعاداة السامية، حيث سبق أن صرحت بأن "اللوبي اليهودي" يسيطر على الولايات المتحدة، وشبهت الإسرائيليين بالنازيين، ورفضت دوافع هجوم حماس في أكتوبر بأنها معاد للسامية، ملقية باللوم على الكيان الصهيوني.