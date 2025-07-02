وزير خارجية ايران: قواتنا جاهزة لمواجهة اي تحرك للكيان الصهيوني وحماته

وبحث عراقجي، مع نظيره الفنزويلي خوان كارلوس بينتو، خلال اتصال هاتفي مساء الاربعاء، آخر التطورات في منطقة غرب آسيا عقب العدوان العسكري للكيان الصهيوني واميركا على إيران، وإعلان وقف عدوان الكيان الصهيوني.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره للموقف الحازم للحكومة الفنزويلية في إدانة العدوان العسكري الصهيوني والاميركي على جمهورية إيران الإسلامية، قائلاً: إن العدوان العسكري للكيان الصهيوني واميركا على إيران، والذي يُمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ وقواعد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، يُعرّض السلام والأمن في المنطقة والعالم لتهديد غير مسبوق، ويُظهر نفاق حماة الكيان الصهيوني جليًا أكثر من أي وقت مضى.

وفي معرض شرحه للوضع الراهن، أكد عراقجي على ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية محاسبة اميركا والكيان الصهيوني على العدوان العسكري على السيادة الوطنية وسلامة أراضي إيران، وانتهاك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وقال: إن الهجمات غير القانونية لاميركا والكيان الصهيوني على إيران في خضم المفاوضات غير المباشرة بين إيران واميركا تُمثل ضربة قاصمة لمبدأ الدبلوماسية.

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واستذكر وزير الخارجية تصميم الشعب الإيراني على الدفاع عن سيادته الوطنية وسلامة أراضيه وحقوقه المشروعة، مؤكدًا: كما أثبتت خلال الدفاع الوطني الذي استمر 12 يومًا، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة بكل قوتها لمواجهة أي خطوة مغامرة من جانب الكيان الصهيوني وداعميه.

من جانبه جدد وزير الخارجية الفنزويلي موقف بلاده الواضح في إدانة العدوان العسكري للكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، وأعرب عن تعازيه وتعاطفه مع قائد الثورة وحكومة وشعب إيران.

وأضاف بينتو: لقد أدانت فنزويلا الهجمات غير القانونية للولايات المتحدة وإسرائيل في المنظمات الدولية ذات الصلة والتفاعلات الثنائية مع الدول الأخرى، وأكدت على ضرورة منع تكرار هذه الأعمال التي تنتهك القانون الدولي، وستقف دائمًا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية كدولة صديقة.