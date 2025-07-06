تيليغراف تكشف: صواريخ إيرانية تدك5 قواعد إسرائيلية بدقة مدمرة

الضربات، التي رصدت عبر صور أقمار صناعية، وبيانات رادارية حصل عليها باحثون من جامعة 'أوريغون' حيث اكدو ان الضربات الصاروخية استهدفت قاعدة جوية رئيسية ومركز استخبارات، ومنشآت لوجستية في مناطق متفرقة من فلسطين المحتلة.



وذكرت البيانات التي حصلت عليها الصحيفة لإصابة خمس منشآت عسكرية لم يبلغ عنها سابقا بستة صواريخ إيرانية في شمال وجنوب ووسط كيان الاحتلال.

وسجلت، بحسب 'تيليغراف'، عشرات الضربات التي تسببت بأضرار جسيمة في منشآت نفط وكهرباء، ومعهد 'وايزمان للأبحاث'، ومستشفى 'سوروكا العسكري'، إضافة إلى سبع مناطق سكنية، ما أدى إلى تشريد أكثر من خمسة عشر ألف إسرائيلي، رغم محدودية عدد القتلى الذي لم يتجاوز ثمانية وعشرين حسب الصحيفة وما اعلنه كيان الاحتلال الاسرائيلي.



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وأظهرت التحليلات أن نسبة اختراق الصواريخ الإيرانية للدفاعات الجوية ارتفعت تدريجيا خلال الأيام الأولى من الحرب، ما يعزى إلى تطور في تكتيكات إيران واستخدامها طائرات مسيرة وصواريخ باليستية في وقت واحد لتشتيت الدفاعات.

وفي السياق نفسه قالت الصحيفة ان وزارة الحرب الاسرائيلية امتنعت عن التعليق على الموضوع ورات الصحيفة ان انظمة الدفاع الاسرائيلية تعرضت لنكسة في الايام الاخيرة، مشيرة الى ان الأنظمة الإسرائيلية كانت مدعومة طوال الحرب بمنظومتين أميركيتين للدفاع الصاروخي من طراز 'ثاد' وصواريخ اعتراضية من السفن أطلقت من أصول أميركية في البحر الأحمر.



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