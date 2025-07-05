سرايا القدس تستهدف 40 جنديًا وضابطًا بكمين الشجاعية

وأوضح القائد الميداني في تصريحات خلال مقطع مصور نشرته السرايا، أن الكمين الذي نُفذ في مربع الهدى شرق الشجاعية كان متطابقًا تمامًا مع مسرح العمليات الميدانية، وتم خلاله إحكام السيطرة النارية الكاملة على القوات والآليات المتوغلة في المنطقة.وأكد أن جنود الاحتلال، خلال تنفيذ العملية، “افتقدوا القدرة على المبادرة أو الرد، واكتفوا بالهروب والصراخ، دون أن يُسجل إطلاق نار يُذكر تجاه مقاتلينا”، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تعكس حالة الارتباك والانهيار في صفوف الجنود.

وأضاف أن مجاهدي السرايا تمكنوا من مشاهدة جثث متفحمة لجنود وضباط الاحتلال بعد العملية، مشددًا على أن “العدو، وكعادته، يتعمد التعتيم الإعلامي والتكتم على حجم خسائره الحقيقية، ويواصل سياسة الإنكار عبر قنواته الرسمية”.

وبيّن القائد الميداني، أن نحو 40 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة الاستهداف المباشر، مؤكدًا أن العملية جاءت في سياق الرد على الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، تواصل فصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام التصدي للاحتلال بالوسائل كافة موقعة فيه القتلى والجرحى.