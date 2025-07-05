الخارجية الصينية: الهجمات الأمريكية على منشآت إيران النووية تشكل سابقة خطيرة

وقال وانغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان-نويل بارو، نُقل عبر قناة وزارة الخارجية الفرنسية على يوتيوب: "الضربات الوقائية غير قانونية. والاستخدام المفرط للقوة لا يؤدي إلا إلى تفاقم الصراع وتأجيج دوامة الكراهية. الضربات الأمريكية على منشآت نووية تابعة لدولة ذات سيادة تُشكّل سابقة سيئة".

وأضاف: "لو أدّت تلك الهجمات إلى كارثة نووية، لكان العالم بأسره قد دفع الثمن"، مشددًا على أن "الحرب لن تحلّ المشكلة الإيرانية".

يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران وتسببت في استشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء النووية.

وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل واستهداف تل أبيب لعدد من الأهداف في إيران، كما تضمنت قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو الماضي، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.