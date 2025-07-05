ترامب يغازل الجولاني واستنفار دبلوماسي بلبنان والشيخ نعيم يدعو للعصيان

هناك مثل: "ما تكون طيبا لأن الناس يأكل الأشياء الطيبة"، خاصة أن ترامب قال عنك طيب يعني يتأكد أنه يريد أن يأكلك، مثل ما أكل كندا والمكسيك والآن يأكل أوروبا وأجبرها تدفع له جزية وترفع نسبة أنفاقها العسكرية.

ترامب يسرق كل دول العالم حيث أخذ من الدول الخليجية 4 تريليونات، ورفع رسوم الجمرك على الصين، وأجبر أوروبا تشتري منه سلاحا أكثر فأكثر.

وحول قرار رفع العقوبات عن سوريا ليس هذا في سبيل الله وبدون مكافئة، والهدف منه السلام والاستسلام وسرقة ما تبقى من الثروات العربية وفتح طريق داوود لإسرائيل وهذا الطريق لا يتوقف على لبنان وسوريا، بل سيمتد كل الدول العربية.

وتترقب إسرائيل المنطقة بدقة (من جنوب غرب سوريا وصولا إلى شمال غرب العراق) وتتزايد نشاطها العسكري بذريعة تعزيز أمنها القومي بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، فيما تحذر دول المنطقة ومنها تركيا من سعي الكيان الإسرائيلي من فتح ممر داوود.

ويقول المبعوث الأمريكي توم باراك أن المطلوب من لبنان نزع سلاح حزب الله بالترهيب والترغيب وممكن توصل الحكاية الى حالة تفتيش البيوت.

وبحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز تدفع السعودية وقطر تكاليف إعادة إعمار جنوب لبنان والضاحية.

السفير السعودي يزيد بن فرحان وصل إلى بيروت بلحظة استنفار أمريكي عربي باجتماع عاجل لسفراء اللجنة الخماسية مع السفيرة الأمريكية ببيروت ليزا جونسون.

وحسب الإعلام اللبناني حذر بن فرحان من خطورة الوضع وأبدى استعداد الرياض لإعادة إعماره، وسيلتقي بن فرحان المبعوث الأمريكي توم باراك في بداية الأسبوع القادم. والمطلوب واضح: جدول سحب سلاح الحزب وترسيم الحدود ومن ثم موضوع إعادة الإعمار.

وسيسلم لبنان بشكل رسمي رده على الورقة الأمريكية أول الأسبوع، أما الشيخ نعيم كان جوابه واضحا وأن شيئا طبخوا لهذا البلد فيه رضوخ واستسلام وتسليم السلاح وانتصار مشروع إسرائيل الكبرى أو ما يسميه الأمريكي شرق أوسط جديد...

ولمنع لبنان من السقوط تحت الهيمنة الأمريكية دعا الشيخ نعيم المعنيين بالقرار السياسي لعدم الرضوخ وعدم فتح الأبواب للطلاق الداخلي، أما الشيطان واقف وراء الباب.

وواضح أن المشروع كبير واغتيال السيد وسقوط نظام الأسد بحسب نتنياهو هو بوابة التغيير.

من هنا السؤال، ماذا سيجري وما مصير المنطقة بالأيام القادمة؟