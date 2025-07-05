قائد الثورة الاسلامية يشارك في مراسم عزاء ليلة عاشوراء + فيديو وصور

وأقيمت مساء اليوم (السبت 5 تموز/يوليو 2025) مراسم عزاء ليلة عاشوراء الإمام الحسين (عليه السلام)، بحضور قائد الثورة الإسلامية، آية الله العظمى الإمام السيد علي خامنئي، وذلك في حسينية الإمام الخميني (رض) بطهران.

وتزامنًا مع ليلة عاشوراء الحسين (عليه السلام)، أُقيمت مراسم العزاء في حسينية الإمام الخميني (رض) بحضور قائد الثورة الإسلامية، آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، وجمع من مختلف شرائح الشعب الإيراني.

وألقى حجة الإسلام مسعود عالي كلمة في هذه المناسبة، أشار فيها إلى أن نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) تحمل رسالة الصمود والثبات في مواجهة الظلم، واعتبر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمثّل محور جبهة المقاومة العالمية، بقيادة ولي أمر المسلمين. كما وصف الصهيونية العالمية بأنها المحور الرئيسي لجبهة الباطل، مؤكداً أن الشعب الإيراني، المستلهم من مبادئ عاشوراء، لن يرضخ أبداً لجبهة الباطل، لأنه اتخذ من شعار "هيهات منا الذلة" منهجاً له في الحياة.

وفي ختام المراسم، قام الرادود الحاج محمود كريمي بقراءة مجموعة من الأشعار والنوائح في رثاء الإمام أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) وأصحابه الشهداء، حيث صدحت كلمات الحزن والولاء في أجواء مفعمة بالخشوع والعاطفة.