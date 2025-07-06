الأحد ٠٦ يوليو ٢٠٢٥
٠٦:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مفتي سلطنة عمان يهاجم الدول الراغبة في التطبيع مع 'إسرائيل'

مفتي سلطنة عمان يهاجم الدول الراغبة في التطبيع مع 'إسرائيل'
الأحد ٠٦ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعرب مُفتى سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، عن استغرابه من رغبة بعض الدول في التطبيع من العدو الصهيوني وهو كيان زائل.

وفي بيان نشره في حسابه على منصة "إكس"، قال أحمد بن حمد الخليلي: "من العجب أن ترغب بعض الدول في تطبيع علاقاتها مع العدو الصهيوني في حين يرون بأنفسهم أن هذا الكيان زائل، وإنما يحرص أهله على استمرار الحرب لأجل استبقاء وجوده، وإلا فالكل هناك لا يرغب في استمرار البقاء في تلك الأرض بعدما رأوا أن ذلك لا يواتيهم".

وتساءل الخليلي: "وكيف يتشبث المتشبّثون بعلاقة مع كيان زائل وسلطة منتهية، أولا يخشى هؤلاء أن تكون صفقتهم من وراء التطبيع صفقة خاسرة؟.. فيا لها من رزية!!"

وأردف مفتي سلطنة عمان: "وإن شئت أن تعلم مقدار الرزية وعظم البلاء، فتأمل كيف أن هذا التطبيع لو كان مع مستعمر يداهن تارة ويتجمل أخرى فربما قيل بصوابه خيارا مؤقتا؛ ولكن كيف وهو مع مستعمر همجي يقتات على أشلاء الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وكيف وهو يُعطى مكافأة على تقتيل إخوة الدم والعقيدة، وكيف وهو يؤدي إلى التخلي عن الحقوق؟!" خاتما البيان بالقول: "يقضى على المرء في أيام محنته.. بأن يرى حسنا ما ليس بالحسن".

روابط ذات صلة

هل يرسم كيان الاحتلال حدوده الجديدة من الجنوب السوري؟

جيش الإحتلال: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل

المقاومة الفلسطينية توافق على مقترح الهدنة في قطاع غزة.. إليكم التفاصيل