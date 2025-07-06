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عراقجي في البرازيل لحضور قمة 'البريكس' السابعة عشرة

عراقجي في البرازيل لحضور قمة 'البريكس' السابعة عشرة
الأحد ٠٦ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، وصول وزير الخارجية عباس عراقجي إلى ريو دي جانيرو لحضور قمة البريكس السابعة عشرة.

وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في منشور له، إن وفدا إيرانيا برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي يشارك في قمة البريكس.

وكتب بقائي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "وصلنا إلى ريو دي جانيرو، البرازيل، لحضور قمة البريكس السابعة عشرة".
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وأوضح: "بالإضافة إلى المشاركة في برامج هذه القمة، سيلتقي وزير الخارجية عراقجي ويتشاور مع نظرائه وبعض كبار المسؤولين المشاركين".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية: "يجب تعزيز شعار "الجنوب العالمي الشامل والمستدام" من خلال التعاون الشامل بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة".

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