قرأة في الفكر الإنجيلي وارتباطه بالصهيونية

الإنجيليون الجدد تيار ديني لا يمت بصلة للمسيحية كما عرفها الشرق، جعل من اللاهوت خطابًا سياسيًا، ومن الكتاب المقدس مشروعًا، ومن فلسطين حقلًا لمعركة نهاية الزمان. في الولايات المتحدة، حيث السياسة لا تنئى عن المعتقد، يمسك هذا التيار بخيوط عميقة من الدولة العميقة، يتحرك في كواليس القرار، ويملي على الإدارات رؤساء ووزراء أجندة تتماهى كليًا مع المشروع الصهيوني.

كيف تحول هذا الفكر إلى آلة دعم مطلقة لـ"إسرائيل"؟ كيف يجد في العدوان والاحتلال تنفيذًا لمشيئة إلهية؟ وكيف تسوق شخصيات سياسية بارزة، كدونالد ترامب، هذا الفكر في إطار الترويج لرؤية تروج للخلاص لكنها لا ترى المذبحة؟

في حلقتنا الليلة، نمر بالنظر في هذا الفكر، نقرأ جذوره، ونكشف مسارته ، فهل هو لاهوت مزيف أم مشروع استعماري بلبوس ديني، وكيف يراه مسيحيو الشرق الذين احتضنوا الإيمان قبل أن تعرفه أوروبا؟.

نحن أمام صراع لا تدور رحاه على الأرض فقط، بل في الرؤوس والكتب والمناهج. صراع روايات ومصالح، وكل يدعي فيه أنه الناطق باسم الله. فإلى أين تمضي هذه العقيدة السياسية؟

بالدكتور جرار ديب، أستاذ الفكر السياسي في الجامعة اللبنانية وبسام الهاشم، الأكاديمي والباحث السياسي، والأستاذ في الجامعة اللبنانية والأستاذ علي رزق، المتخصص بالشأن الأمريكي.