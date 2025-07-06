قطر تستضيف اليوم جولة جديدة من المفاوضات حول غزة

وافاد مصدر لوكالة فرانس برس إن "الوسطاء أبلغوا حماس ببدء جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس و"إسرائيل" في الدوحة الأحد"، مشيرا إلى أن وفد حركة حماس المفاوض برئاسة خليل الحية، والطواقم الفنية "يتواجدون حاليا في الدوحة وجاهزون لمفاوضات جدية".

واشارت التقديرات الإسرائيلية إلى أنه من غير المتوقع إتمام الاتفاق خلال الأيام المقبلة، نظرًا للفجوات الكبيرة بين الطرفين، وعلى عكس الكيان الإسرائيلي، لم توافق حماس على المقترح القطري، الذي يتضمن وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، والإفراج عن 10 أسرى أحياء و18 قتيلًا، وانسحابًا جزئيًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، لكنها طالبت بتعديلات مختلفة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي المقرر توجهه إلى الدوحة، اليوم، ضم نائب رئيس جهاز الشاباك الذي يعرف بالحرف "ميم"، ومنسق ملف الأسرى والمفقودين، غال هيرش، والمستشار السياسي لرئيس حكومة الاحتلال، أوفير فالك، إلى جانب مسؤول كبير من جهاز الموساد.

وأضافت القناة أن وفدًا من ممثلين عن الجيش والموساد والشاباك سيشارك أيضًا في المحادثات على مستوى الفرق المهنية.

ومساء السبت، أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنها سترسل فريق تفاوض إلى قطر لإجراء محادثات تهدف إلى تأمين اتفاق لوقف النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، واستأنف الاحتلال القصف المدمر على القطاع.

في 18 مارس الماضي، أعقب ذلك توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسبب العدوان على غزة، بإستشهاد أكثر من 57 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 135 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة، في 3 يوليو/ تموز الجاري، بينهم أكثر من 6 آلاف شهيد ونحو 23 ألف مصاب، منذ استئناف العدوان في 18 مارس الماضي.