عراقجي ولافروف يستعرضان التطورات الإقليمية في أعقاب العدوان الصهيوني على إيران

وخلال هذا الاجتماع الذي عقد الاحد على هامش قمة البريكس في البرازيل، تم استعراض العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا، ونوقشت التطورات الإقليمية في أعقاب عدوان الكيان الصهيوني واميركا على ايران.

وفي إشارة إلى عواقب وآثار العدوان العسكري للكيان الصهيوني واميركا على ايران، أكد عراقجي عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الدفاع عن البلاد بقوة ومحاسبة المعتدين.

كما أشار وزير الخارجية الايرانية إلى الضربة القاتلة التي وجهها العدوان العسكري من قبل الكيان الصهيوني واميركا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والدبلوماسية ونظام منع الانتشار، وأكد على مسؤولية مجلس الأمن الدولي وجميع الحكومات في الوفاء بواجباتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وفي هذا الاجتماع، أكد وزير الخارجية الروسي، في إشارة إلى موقف بلاده في إدانة الهجمات غير القانونية على إيران، بما في ذلك على المنشآت النووية السلمية، على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تصعيد التوتر وانعدام الأمن في المنطقة، وأعلن استعداد روسيا للمساعدة في هذا الصدد، بما في ذلك على مستوى مجلس الأمن الدولي.