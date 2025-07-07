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ترامب يهاجم مجموعة بريكس ويتوعد بفرض رسوم جمركية إضافية

ترامب يهاجم مجموعة بريكس ويتوعد بفرض رسوم جمركية إضافية
الإثنين ٠٧ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجموعة بريكس التي تضم 11 دولة أبرزها البرازيل وروسيا والهند والصين، متوعدا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تتبنى سياساتها.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال” الأحد “أي دولة تصطف مع سياسات مجموعة بريكس المعادية لأميركا سيتم فرض رسوم جمركية إضافية عليها بنسبة 10%. ولن تكون هناك استثناءات لهذه السياسة”.

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كما أكد ترامب في منشور آخر أنه سيبدأ الاثنين بإرسال أول دفعة من الرسائل إلى دول عدة في أنحاء العالم لحضها إما للتوصل إلى اتفاق تجاري أو مواجهة فرض رسوم باهظة على سلعها.

دول بريكس تنتقد رسوم ترامب الجمركية

وانتقد قادة دول مجموعة بريكس في قمتهم المنعقدة في ريو دي جانيرو الأحد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على شركاء بلاده التجاريين.

وجاء في إعلان مشترك صادر عن القمة في يومها الأول “نعرب عن قلقنا الشديد إزاء تزايد الإجراءات الجمركية وغير الجمركية المُشوّهة للتجارة”.

واعتبرت المجموعة أن هذه الرسوم غير قانونية وتعسفية، وتُهدد “بالحد من التجارة العالمية بشكل إضافي، وتعطيل سلاسل التوريد، وإدخال حالة من عدم اليقين إلى الأنشطة الاقتصادية والتجارية الدولية”.

ويعقد قادة مجموعة الدول الناشئة الكبرى الـ11، ومن بينها البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا، اجتماعهم السنوي الذي يستمر يومين في خليج غوانابارا، على وقع تلويح ترامب بزيادة الرسوم الجمركية.

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