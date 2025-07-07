الإثنين ٠٧ يوليو ٢٠٢٥
٠٨:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

صاروخان من اليمن على كيان الاحتلال

صاروخان من اليمن على كيان الاحتلال
الإثنين ٠٧ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكدت وسائل إعلام عبرية بأنّ صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق، إثر إطلاق صاروخين من اليمن، سبقها رصد صفارات الإنذار أيضاً في منطقة البحر الميت وغربها.

وقالت الجبهة الداخلية للاحتلال إنّه تم رصد إطلاق صاروخين من اليمن.

في غضون ذلك، أظهر موقع "فلايت رادار" لتعقب حركة الملاحة الجوية تعليقاً مؤقتاً لعمليات الإقلاع والهبوط في مطار اللد على خلفية إطلاق صاروخ من اليمن.

إقرأ أيضاً.. المقاومة الفلسطينية تدين العدوان الصهيوني على اليمن

ويأتي هذا بعد ساعات من عدوان صهيوني على اليمن، استهدف عدداً من الموانئ اليمنية، وفي مقدمتها ميناء الحديدة، حيث بلغت حصيلة الغارات نحو 20 غارة جوية، طالت أيضاً مرافئ الصليف ورأس عيسى، ومحطة الكهرباء في "رأس كثيب".

وفي السياق، أكّد القيادي في حركة أنصار الله اليمنية، نصر الدين عامر، أنّ العدوان الإسرائيلي لم ولن يستطيع إيقاف الضربات اليمنية على عمقه، مشدداً على أنّه "لن تمرّ سفينة واحدة من منطقة عمليات قواتنا المسلحة".

وقال عامر، عبر صفحته الرسمية على منصة "X"، إنّ "على الصهاينة التوجّه إلى الملاجئ، فمن يعتدي على غزة واليمن لن ينام"، مضيفاً أن "غزة ليست وحدها، واليمن لا ينام على ضيم".

وشدد على أنّ عمليات إسناد غزة لن تتوقف "إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عنها".

روابط ذات صلة

أبو شمالة للمسيرة: الرد اليمني السريع أحبط مفهوم الردع الصهيوني

عدوان صهيوني على ميناء الحديدة في اليمن