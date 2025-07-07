صاروخان من اليمن على كيان الاحتلال

وقالت الجبهة الداخلية للاحتلال إنّه تم رصد إطلاق صاروخين من اليمن.

في غضون ذلك، أظهر موقع "فلايت رادار" لتعقب حركة الملاحة الجوية تعليقاً مؤقتاً لعمليات الإقلاع والهبوط في مطار اللد على خلفية إطلاق صاروخ من اليمن.

ويأتي هذا بعد ساعات من عدوان صهيوني على اليمن، استهدف عدداً من الموانئ اليمنية، وفي مقدمتها ميناء الحديدة، حيث بلغت حصيلة الغارات نحو 20 غارة جوية، طالت أيضاً مرافئ الصليف ورأس عيسى، ومحطة الكهرباء في "رأس كثيب".

وفي السياق، أكّد القيادي في حركة أنصار الله اليمنية، نصر الدين عامر، أنّ العدوان الإسرائيلي لم ولن يستطيع إيقاف الضربات اليمنية على عمقه، مشدداً على أنّه "لن تمرّ سفينة واحدة من منطقة عمليات قواتنا المسلحة".

وقال عامر، عبر صفحته الرسمية على منصة "X"، إنّ "على الصهاينة التوجّه إلى الملاجئ، فمن يعتدي على غزة واليمن لن ينام"، مضيفاً أن "غزة ليست وحدها، واليمن لا ينام على ضيم".

وشدد على أنّ عمليات إسناد غزة لن تتوقف "إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عنها".