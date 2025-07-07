متحدث القوات المسلحة الايرانية: أي اعتداء صهيوني جديد سيجابه برد أشدّ تدميرا

العميد شكارجي الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس الشؤون الثقافية والحرب الناعمة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، اشار في تصريح صحفي حول احتمال انتهاك العدو الصهيوني لوقف إطلاق النار ورد فعل إيران حيال ذلك، قائلا: "سنرد على أي هجوم محتمل من قبل الكيان الصهيوني المحتل بردٍ قوي وجاد وفعال يبعث على الندم."

وأضاف العميد شكارجي، مشيراً إلى اعتقاد العديد من الخبراء والمحللين في العالم بانتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحرب ضد العدو الصهيوني: "لقد انتصرنا في هذه الحرب التي استمرت 12 يوما، ووجهنا ضربات قاسية للكيان الصهيوني."

وتابع: "لقد أجبرنا هذا الكيان المجرم على وقف الحرب من خلال ضرباتنا، وكان بياننا الأخير يحمل نفس هذا المعنى."

واختتم المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الايرانية حديثه مؤكدا: "إن استعداد القوات المسلحة في أعلى مستوياته، وإذا قام الكيان الصهيوني بأي عمل، فسيكون الرد عليه قوياً."

هذا وقد شن الكيان الصهيوني فجر يوم الجمعة 13 يونيو عدوانا إجراميا على إيران الإسلامية، أدى إلى استشهاد عدد من القادة والعلماء والأبرياء. وقد ردت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعدة موجات من الهجمات الصاروخية والمسيرة، تسببت في خسائر وأضرار جسيمة للكيان الصهيوني، مما أجبر هذا الكيان المجرم والمعتدي على طلب وقف إطلاق النار.