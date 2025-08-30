محمد صلاح ينتقد 'يويفا': كيف مات 'بيليه فلسطين'؟

واستشهد العبيد، المعروف باسم "بيليه الفلسطيني"، عندما فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مدنيين كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية الأربعاء، بحسب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

واقتبس محمد صلاح التكريم الأوروبي للاعب قائلا، "هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات، وأين، ولماذا؟".





من جانبه قال غاري لينيكر، مقدم برنامج "مباراة اليوم" السابق، والذي طردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد إجباره على الاعتذار عن منشور له يتعلق بالعدوان على غزة، شارك رسالة صلاح قال إن "لا نستطيع سماعكم يا يويفا".



كما انتقد غاري لينيكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لعدم تحديده كيفية مقتل سليمان العبيد.



أثار منشور الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حول استشهاد نجم المنتخب الفلسطيني السابق لكرة القدم سليمان العبيد، غضبا واسعا وانتقادات شديدة للسياسة الأوروبية التي لا تنتقد الاحتلال الإسرائيلي، الذي أقدم على قتله أثناء انتظاره للمساعدات الإنسانية.

وبدأ العبيد (41 عاما) مسيرته في ناديه الأم نادي خدمات الشاطئ، ثم انتقل إلى الضفة الغربية، ملتحقا بصفوف نادي مركز شباب الأمعري، في الفترة من 2009 إلى 2013، وتوج معه بلقب أول نسخة لدوري المحترفين في موسم 2010-2011.



وبعد الأمعري، عاد العبيد إلى خدمات الشاطئ ولعب له لموسم واحد، ثم التحق بصفوف نادي غزة الرياضي وحصل معه على لقب هداف الدوري الممتاز في المحافظات الجنوبية في موسم 2015-2016، مسجلا 17 هدفا.



وعاد العبيد إلى فريقه الأم خدمات الشاطئ، وحاز معه على لقب هداف الدوري الممتاز في موسم 2016-2017، بعد أن أحرز 15 هدفا.



وعلى المستوى الدولي خاض العبيد 24 مباراة دولية مع "الفدائي"، وسجل فيها هدفين، أشهرهما الهدف في مرمى المنتخب اليمني من كرة مقصية خلال بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.



وخلال مسيرته الرياضية الطويلة، سجل العبيد أكثر من 100 هدف، ليكون من ألمع نجوم الكرة الفلسطينية.