الى أين وصلت مفاوضات توطين الفلسطينيين في جنوب السودان؟

السبت ١٦ أغسطس ٢٠٢٥
٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش
نقلت وكالة “رويترز” عن 3 مصادر، اليوم السبت، أنّ تل أبيب وجنوب السودان تناقشان “اتفاقاً لتوطين الفلسطينيين من قطاع غزة، في الدولة الأفريقية”.

ولفتت المصادر إلى أنه لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق، لكنّ المحادثات بين الطرفين مستمرة، وفقاً للوكالة.
وتعليقاً على كلام المصادر، وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم هذا المشروع، قال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية: “نحن لا نجري محادثات دبلوماسية خاصة”.

إقرأ أيضاً..بلد إفريقي يخطط الاحتلال لتوطين أبناء غزة فيه.. من هو؟

وأثير الحديث عن توطين فلسطينيي غزة في الدولة الأفريقية خلال اجتماع بين مسؤولين إسرائيليين ووزير خارجية جنوب السودان مونداي سيمايا كومبا، وفقاً لما أفادت به المصادر الثلاثة “رويترز”.

في المقابل، نفت وزارة خارجية جنوب السودان التقارير بشأن هذه الخطة، واصفةً إياها بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

من جهتها، قالت نائب وزير خارجية الإحتلال، شارين هاسكل، التي زارت جوبا، هذا الأسبوع، إن تلك المناقشات لم تركّز على التوطين.

وكان رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، الذي التقى كومبا في تموز/يوليو الماضي، أفاد بأن “إسرائيل على تواصل مع عدد من الدول لإيجاد وجهة للفلسطينيين الراغبين في مغادرة غزة”، من دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.

