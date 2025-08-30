وجبة نودلز تثير ضجة واسعة في مصر.. ما السبب؟!

تصاعد الجدل في مصر بعد وفاة طفل عقب تناوله وجبة نودلز سريعة التحضير، ما أثار مخاوف حول سلامة المنتج.

ونفت الجهات الرسمية وجود أي خلل في جودة النودلز، مؤكدة مطابقتها للمواصفات.

وكان والد الطفل قد اشتكى من تعرض ابنه لآلام حادة في المعدة وتعرق شديد وفقدان للقوة بعد تناول النودلز، قبل أن يتوفى بعد ساعتين من نقله إلى المستشفى.

بينما أوضحت النيابة العامة، بحسب مصدر قضائي، أن التحقيقات أظهرت أن المنتج مطابق للمواصفات، وأن احتمال التسمم بسببه "غير وارد نظريا".

وبحسب ما ورد، فإن الجهات المختصة رجّحت أن السبب المحتمل وراء الوفاة هو تناول كمية كبيرة من النودلز غير المطهية بالكامل.

كما جرى حجز صاحب المحل مؤقتا، وأُجرى تشريح لجثمان الطفل للتأكد من سبب الوفاة.

وقد لفتت الدراسات العلمية إلى أن الإفراط في تناول النودلز سريعة التحضير قد يؤدي لمخاطر صحية تشمل ارتفاع ضغط الدم، ومتلازمة الأيض، وزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

وتُعرف هذه المنتجات بأنها منخفضة في العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات، الألياف، الفيتامينات والمعادن، بينما تحتوي على كميات عالية من الصوديوم، والمواد الحافظة والمصنعة.

هذا وانتشر تناول النودلز نيئا دون طهي عبر مواقع التواصل، أسباب منها سهولة تحضيره وقلة تكاليفه، رغم أنه يُطَهى جزئيا ومُجفف داخل أكياسه ويُقدر حجم السوق العالمي للنودلز السريعة بنحو 61 مليار دولار عام 2024.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا عقب الكارثة.

فغرد الكثيرون مطالبين ببدء الأبحاث العلمية لدراسة مخاطر هذا النوع من الوجبات في العالم العربي.

وتعليقا على ذلك، كتبت فتاة "هذه الحاجات تسبب الإدمان.. ربما لا النودلز نفسها، وربما لدى الطفل حساسية أو تسمم بسبب مادة فيها."

في حين غرّد الآخر قائلا "لا أعتقد أنها سامة أو تسببت بالموت، لكن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي لنتائج خطرة."

وعلقت مستخدمة شبكات التواصل "الأطفال يعشقونها، ولا يمكنك منعهم. إن منعتها في المنزل، فسيأكلونها في المدرسة أو الشارع."

هذا وانقسم الرأي على مواقع التواصل، بين من يدعو إلى الحذر والوعي عند استهلاك هذا النوع من الطعام، وبين من يرى أن السبب قد يكون عوامل أخرى مثل الحساسية أو سوء الاستخدام.

في حين، أن النودلز تحظى بشعبية كبيرة عالميا، ويتنامى سوقها بشكل مستمر، ما يجعل أي قضية صحية متعلقة بها تحت المجهر الشعبي والرسمية.