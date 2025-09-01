دعاء رونالدو بنهائي السوبر السعودي يشعل مواقع التواصل+فيديو

المباراة التي أقيمت مساء السبت في هونغ كونغ، انتهت بالتعادل 2-2 في وقتها الأصلي، قبل أن يحسم الأهلي اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

وخلال لحظات الحسم، ظهر رونالدو جالسًا على ركبتيه، رافعًا يديه إلى السماء في وضعية تشبه الدعاء الإسلامي، بينما كان يتابع ركلات الترجيح.

هذه اللقطة سرعان ما انتشرت على نطاق واسع وأثارت تفاعلاً كبيرًا، حيث رأى البعض أنها تعبير عفوي عن التضرع لله في لحظة توتر، فيما اعتبرها آخرون تقليدًا لطريقة الدعاء الإسلامية، لافتين إلى تأثره بزملائه المسلمين في النصر واندماجه في البيئة السعودية.

النقاش امتد ليشمل تكهنات حول مدى تقارب رونالدو مع الثقافة الإسلامية، خاصة بعد ظهوره في مناسبات سابقة وهو يزور بعض المساجد، ويحترم الصيام في شهر رمضان، ويلتزم بعادات اجتماعية وثقافية داخل المملكة.

ورغم تسجيله هدف التقدم للنصر، أخفق رونالدو في إحراز أول ألقابه الرسمية مع الفريق، بعد أكثر من عامين على انضمامه.