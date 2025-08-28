رغم نوايا التطبيع.. خامس توغل اسرائيلي في القنيطرة خلال آب الجاري

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥
٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش
رغم نوايا التطبيع.. خامس توغل اسرائيلي في القنيطرة خلال آب الجاري
واصل الكيان الصهيوني تصعيد عملياته العسكرية داخل الأراضي السورية، حيث توغلت قواته، صباح اليوم الأربعاء، في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا، في خامس توغل لها خلال شهر آب/ أغسطس الجاري، ما يمثل تحديا واضحا للتحذيرات والمواقف الدولية الرافضة لانتهاك السيادة السورية.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت منطقة رسم الرواضي بالقرب من بلدة الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ووفق وكالة "سانا"؛ كانت القناة نفسها قد ذكرت، الثلاثاء، أن 6 عناصر من الجيش السوري قُتلوا جراء غارات نفذتها طائرات مسيّرة إسرائيلية بالقرب من مدينة الكسوة بريف دمشق، في وقت استشهد فيه مدني جراء قصف استهدف منزله في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي.

كما توغلت القوات الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، في بلدة سويسة بريف القنيطرة الجنوبي، واعتقلت شاباً وسط مقاومة من الأهالي، بحسب الإخبارية السورية.

ومنذ 7 أشهر، تسيطر القوات الإسرائيلية على جبل الشيخ وعدد من المناطق في جنوب سوريا، بما في ذلك شريط أمني يصل عرضه إلى 15 كيلومترا في بعض المواقع، وسط رفض رسمي سوري متكرر لهذه الانتهاكات.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، التي تشكلت أواخر ديسمبر 2024، لم تُظهر أي تهديد تجاه "إسرائيل"، إلا أن الأخيرة واصلت عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية، بما في ذلك غارات استهدفت مواقع عسكرية ومدنية، وأسفرت عن سقوط ضحايا وتدمير بنية تحتية للجيش السوري.

ويواصل الكيان الغاصب الإسرائيلي، احتلال معظم هضبة الجولان منذ عام 1967، وقد استغل التطورات التي شهدتها سوريا أواخر 2024 عقب سقوط النظام السابق بشار الأسد، لتوسيع نفوذه في المنطقة.

