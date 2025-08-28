الاحتلال يتحدث عن بدء مرحلة انفصال السويداء عن سوريا!

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥
٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش
الاحتلال يتحدث عن بدء مرحلة انفصال السويداء عن سوريا!
العالم
أعلن المستشار في مجلس الأمن الإسرائيلي، عنان وهبي، اليوم الأربعاء، أن مرحلة انفصال السويداء عن سوريا قد بدأت.

وجاء تصريحات وهبي عبر قناة "i24news": "أعتقد أن السويداء بدأت بالمرحلة الأولى، فبعد الضربة البربرية التي حصلت في الجنوب السوري، تيقن كافة الزعماء بتلك المنطقة ومناطق أخرى أن سوريا لن تعود إلى ما أرادت أن تكون، فهي لم تكن دولة موحدة لشعب ذي مصالح عليا محترمة ومقدسة من الجميع، وإنما ديكتاتورية يحكمها حكم مركزي عسكري وعندما سنحت الفرصة لبناء شيء آخر، عاد النهج نفسه من التكفير والتدمير والحرق".

إقرأ أيضاً..محاولة أميركية لفتح ممر من 'إسرائيل' إلى السويداء يثير جدلا إقليميا

وتابع: "هذا النوع لا يستطيع أن يبني أمما وأن يبني دولة، وهو ما أدركته هذه المجموعات، والتي أيقنت أنه يجب أن تنفرد على الأقل في مناطقها وحماية نفسها وأن تأخذ حيزا من الجغرافيا لتعيش بهويتها.. وأستبعد أن تنجح سوريا في السنين القادمة بأن تكون شعبا".

هذا وكان الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري قد طالب في وقت سابق من اليوم الاثنين "شرفاء العالم والدول الحرة بالوقوف معنا لإعلان إقليم منفصل" في جنوب سوريا.

