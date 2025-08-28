مسؤولة دولية لمجلس الأمن: أطفال غزة المجوعين يموتون ببطء

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش
مسؤولة دولية لمجلس الأمن: أطفال غزة المجوعين يموتون ببطء
أكدت رئيسة منظمة أنقذوا الأطفال إنغر آشينغ، أنّ “أطفال غزة الجائعين وصلوا إلى نقطة الانهيار”، واصفة بالتفصيل احتضارهم البطيء وأنّهم باتوا لا يقوون حتى على البكاء.

وقالت إنغر آشينغ -أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء- إنّ المجاعة التي أعلنتها الأمم المتحدة في غزة الأسبوع الماضي ليست مجرد “مصطلح تقني”، مضيفة: “عندما لا يكون هناك ما يكفي من الطعام، يعاني الأطفال من سوء تغذية حادّ، ثم يموتون ببطء وألم. هذا، ببساطة، هو معنى المجاعة”.

ووصفت مراحل هذا الهزال على مدى بضعة أسابيع، مشيرة إلى أن “الجسم يستهلك نفسه… فيأكل العضلات والأعضاء الحيوية”، حتى آخر نفس.

وتابعت: “مع ذلك، يخيِّم في عياداتنا الصمت تقريبا. لم يعد لدى الأطفال القدرة على الكلام أو البكاء وهم يحتضرون. إنهم يرقدون هناك، هزلى، يذوبون حرفيا أمام أعيننا، أجسادهم الصغيرة يغلبها الجوع والمرض”.

وحمّلت إنغر آشينغ أعضاء مجلس الأمن مسؤولية قانونية وأخلاقية في التحرّك لوقف هذه الفظائع.

بدورها، قالت جويس مسويا نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنّ “إنهاء هذه الأزمة التي صنعها الإنسان يتطلب منا التصرف كما لو أن أمّنا أو أبانا أو طفلنا أو عائلتنا هم من يحاولون البقاء على قيد الحياة في غزة اليوم”.

وفي بيان مشترك تُلي عقب الاجتماع، أعرب 14 من أعضاء مجلس الأمن الدولي، أي جميع الأعضاء باستثناء الولايات المتّحدة، حليفة الکیان الإسرائيلی، عن “قلقهم العميق” إزاء المجاعة في غزة، مؤكّدين “ثقتهم” في عمل ومنهجية التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وحذّر الأعضاء الـ14 في بيانهم من أنّ “استخدام التجويع أداة حرب محظور تماما بموجب القانون الإنساني الدولي”. وأضافوا “يجب وقف المجاعة في غزة فورا”.

وبعد أشهر من التحذيرات، أعلنت الأمم المتحدة في 22 أغسطس/آب رسميا حالة المجاعة في غزة.

اقرأ ايضا.. 313 شهيداً في غزة نتيجة التجويع منذ بداية العدوان

وأصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من المنظمة الدولية والذي يتخذ من روما مقرا، تقريرا أفاد بأن هناك مجاعة في محافظة غزة التي تضمّ مدينة غزة ومحيطها وتشكّل 20% من مساحة القطاع، مع تقديرات بأن تنتشر المجاعة في دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول أواخر سبتمبر/أيلول.

ونبّه خبراء الأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون “جوعا كارثيا”، وهو أعلى مستوى في التصنيف ويتّسم بالمجاعة والموت.

