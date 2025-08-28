للمرة الـ21.. اعتقال الفتاة أليشيا بمظاهرة تضامن مع غزة في المانيا

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش
للمرة الـ21.. اعتقال الفتاة أليشيا بمظاهرة تضامن مع غزة في المانيا
اعتقلت السلطات الألمانية، الفتاة أليشيا أنجيليك مولر، خلال مشاركتها في مظاهرة بالعاصمة برلين للتضامن مع الفلسطينيين بقطاع غزة الذي يرتكب فيه الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية منذ 23 شهرا.

شهد ميدان فيتنبرغ بلاتس بالعاصمة برلين، وقفة تضامنية مع غزة مساء الأربعاء، واعتقلت السلطات الفتاة مولر (14 عاما) مرة أخرى، والتي كانت قد اعتُقلت في 20 مظاهرة سابقة مؤيدة لغزة، حسبما ذكر موقع الاناضول.

وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهل النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و895 شهيدا، و158 ألفا و927 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينيين، بينهم 119 طفلا حتى الأربعاء.

