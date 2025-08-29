مجلس الأمن يمدد ولاية قوات اليونيفيل في لبنان للمرة الأخيرة

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش
مجلس الأمن يمدد ولاية قوات اليونيفيل في لبنان للمرة الأخيرة
مدّد مجلس الأمن ولاية ولاية قوات اليونيفيل في لبنان لمدة لا تتجاوز عامًا واحدًا في عملية انسحاب تدريجي وآمن.

واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا يمدد ولاية قوات اليونيفيل في لبنان للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026.

وفی السیاق اعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: أرحب بقرار مجلس الأمن الذي مدد ولاية اليونيفيل حتى نهاية عام 2026.

وصرح سلام: قرار مجلس الأمن جدد دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من المواقع الـ5 التي لا تزال تحتلها.

وجاء ذلك وسط مطالبات أمريكية وإسرائيلية برحيل قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل" من جنوب لبنان بعد الحرب بين كيان الاحتلال الاسرائيلي ولبنان.

وتعمل قوة حفظ السلام في جنوب لبنان منذ مارس 1978 على الحدود مع الاراضي المحتلة، والمؤلفة من أكثر من 10 آلاف جندي من حوالي 50 دولة.

