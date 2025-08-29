مجلس الأمن يمدد ولاية قوات اليونيفيل في لبنان للمرة الأخيرة

واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا يمدد ولاية قوات اليونيفيل في لبنان للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026.

وفی السیاق اعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: أرحب بقرار مجلس الأمن الذي مدد ولاية اليونيفيل حتى نهاية عام 2026.

وصرح سلام: قرار مجلس الأمن جدد دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من المواقع الـ5 التي لا تزال تحتلها.

اقرأ ايضا..الشيخ شعبان: ما يجري بلبنان اليوم هو محاولة كسر نهائية لمشروع المقاومة

وجاء ذلك وسط مطالبات أمريكية وإسرائيلية برحيل قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل" من جنوب لبنان بعد الحرب بين كيان الاحتلال الاسرائيلي ولبنان.

وتعمل قوة حفظ السلام في جنوب لبنان منذ مارس 1978 على الحدود مع الاراضي المحتلة، والمؤلفة من أكثر من 10 آلاف جندي من حوالي 50 دولة.