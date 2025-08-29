جنرال صهيوني: لسنا مستعدين لحرب إقليمية والضغوط النفسية تتزايد

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش
جنرال صهيوني: لسنا مستعدين لحرب إقليمية والضغوط النفسية تتزايد
العالم
أعرب الجنرال الصهيوني إسحاق بريك عن قلقه العميق من الوضع الأمني المتدهور في كيان الاحتلال، مشيراً إلى أن "الجيش ليس مستعداً لحرب إقليمية"، وأن الضغوط النفسية التي يعاني منها الجنود تتزايد في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.

بعد مرور عامين من الحرب المستمرة ، يعاني جنود الاحتلال من أزمة نفسية حادة، تتجلى في زيادة حالات الانتحار والاضطرابات النفسية. ويعود ذلك إلى قلة أعداد الجنود المتاحين، حيث يظل جزء كبير من مجتمع كيان الاحتلال، مثل الحريديم، خارج الخدمة. هذه العوامل تضغط على الجيش، خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال قطاع غزة.

أحد أبرز أسباب هذه الأزمة هو ضغط القيادة السياسية على الجيش، حيث أصر نتنياهو على احتلال غزة رغم التحذيرات العسكرية من المخاطر النفسية والاجتماعية. الجنود يشعرون بأنهم "يتاجرون بأرواحهم"، مما يزيد من شعورهم بالخوف والاضطراب النفسي.

في تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت، أشار الجنرال بريك إلى أن الجنود وعائلاتهم يلومون الحكومة ونتنياهو بشكل خاص، معتبرين أن قرارات السياسة العسكرية أسهمت في تفاقم الأزمة النفسية. كما أظهرت التقارير تزايد حالات الانتحار والاستقالات، مما يعكس فقدان الثقة بالمبادئ المهنية والقيادة العليا.

اقرأ ايضا.. لازاريني يدعو لمحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه في غزة

الجنرال إسحاق بريك حذر من أن الوضع الأمني يتدهور، مشيراً إلى أن "حزب الله لم يُهزم"، وأن لديه مئات الكيلومترات من الأنفاق والأسلحة التي يمكن أن تُسبب أضرارًا كبيرة لشمال إسرائيل. كما أشار إلى التهديدات الجديدة من تركيا وسوريا، ووجود خلايا فلسطينية على الحدود الشرقية مع الأردن.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

سموتريتش يدعو إلى قطع المياه والكهرباء والطعام عن غزة

سموتريتش يدعو إلى قطع المياه والكهرباء والطعام عن غزة

الصحة العالمية: الهجوم

الصحة العالمية: الهجوم "الإسرائيلي" على غزة ستكون له عواقب مروعة

غزة؛ الاحتلال يشن حرب الربوتات لتفجير المربعات السکنية

غزة؛ الاحتلال يشن حرب الربوتات لتفجير المربعات السکنية

0% ...

آخرالاخبار

روسيا: قرار "الترويكا الأوروبية" ضد إيران ليس له أي قوة قانونية

عراقجي: اجراء الترويكا الأوروبية يُعقّد المسار الدبلوماسي

بزشكيان: صمود الشعب الايراني في حرب الـ 12 يومًا أثبت للعالم ثباته في الدفاع عن الوطن

البخيتي: مستعدون لمعركة طويلة الأمد مع الاحتلال

مصر وقطر: رغم عدم تجاوب الاحتلال سنواصل جهود التوصل لاتفاق

البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: أعضاء مجلس الأمن أمام لحظة مصيرية

حماس: تصريحات سموتريتش تفضح حقيقة الاحتلال أمام العالم

‏المشاط: الضربات الصهيونية فاشلة وستظل فاشلة

"ستاربكس" تواجه خسائر قياسية في ماليزيا بعد حملات المقاطعة دعماً لغزة

جنرال صهيوني: لسنا مستعدين لحرب إقليمية والضغوط النفسية تتزايد