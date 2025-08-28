لازاريني يدعو لمحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه في غزة

وقال لازاريني، في منشور عبر منصة "X"، إنّه بعد مرور نحو 700 يوم على العدوان، "لا مكان آمناً في غزة ولا أحد آمن"، مشيراً إلى أنّ "المدنيين يُقتلون ويُصابون يومياً مع تكثيف الجيش الإسرائيلي عملياته وتوسيعها".

وأوضح أنّ "المستشفيات والمدارس والملاجئ ومنازل الناس تتعرض للقصف بشكل يومي، فيما يُقتل العاملون في المجال الصحي والصحافيون والعاملون في المجال الإنساني على نطاق لم يشهده أي صراع آخر في التاريخ الحديث".

وأضاف أنّ "الجوع يهدد الجميع في غزة بموت بطيء وصامت، أو بالموت أثناء البحث بيأس عن الطعام"، في وقت يجري فيه إنكار المجاعة وتوصيف الفظائع الأخيرة بأنها "حوادث مؤسفة".

وشدد لازاريني على أن "لا شيء يبرر هذه الهجمات الجسيمة على حياة الفلسطينيين وهويتهم"، مجدداً مطالبته بـ"وقف إطلاق النار الآن، ومساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم".