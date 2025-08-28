مؤكدا أن الغضب وحده لا يكفي..

لازاريني يدعو لمحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه في غزة

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥
٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش
لازاريني يدعو لمحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه في غزة
العالم
دعا المفوض العام لوكالة "الأونروا"، فيليب لازاريني، إلى محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه في قطاع غزة، مؤكداً أنّ "الغضب وحده لا يكفي"، وأنّ الوقت قد حان "للعمل والشجاعة والإرادة السياسية لإنهاء هذا الجحيم على الأرض".

وقال لازاريني، في منشور عبر منصة "X"، إنّه بعد مرور نحو 700 يوم على العدوان، "لا مكان آمناً في غزة ولا أحد آمن"، مشيراً إلى أنّ "المدنيين يُقتلون ويُصابون يومياً مع تكثيف الجيش الإسرائيلي عملياته وتوسيعها".

إقرأ أيضاً.. تظاهرة في جامعة صنعاء تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

وأوضح أنّ "المستشفيات والمدارس والملاجئ ومنازل الناس تتعرض للقصف بشكل يومي، فيما يُقتل العاملون في المجال الصحي والصحافيون والعاملون في المجال الإنساني على نطاق لم يشهده أي صراع آخر في التاريخ الحديث".

وأضاف أنّ "الجوع يهدد الجميع في غزة بموت بطيء وصامت، أو بالموت أثناء البحث بيأس عن الطعام"، في وقت يجري فيه إنكار المجاعة وتوصيف الفظائع الأخيرة بأنها "حوادث مؤسفة".

وشدد لازاريني على أن "لا شيء يبرر هذه الهجمات الجسيمة على حياة الفلسطينيين وهويتهم"، مجدداً مطالبته بـ"وقف إطلاق النار الآن، ومساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم".

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

غزة تحت النار.. الإحتلال يدمر الأحياء بالروبوتات والمتفجرات

غزة تحت النار.. الإحتلال يدمر الأحياء بالروبوتات والمتفجرات

عائلات الأسرى الإسرائيليين غاضبة لعرقلة نتنياهو الصفقة مع حماس

عائلات الأسرى الإسرائيليين غاضبة لعرقلة نتنياهو الصفقة مع حماس

زيارة برّاك بين رمزية الخيام وخضوع السلطة.. الجنوب يكشف المستور!

زيارة برّاك بين رمزية الخيام وخضوع السلطة.. الجنوب يكشف المستور!

0% ...

آخرالاخبار

أعضاء مجلس الأمن يدعون لهدنة فورية غير مشروطة في غزة

أمين عام 'إيكو' يتباحث مع نائب الخارجية الايرانية للشؤون الاقتصادية

سفير إيران لدى اليابان يلتقي وزير الخارجية عراقجي

أوليانوف يعلن استئناف أنشطة وكالة الطاقة الذرية بحطة بوشهر النووية

قوات الاحتلال تواصل عمليات الإنزال بمنطقة جبل المانع بريف دمشق

الحاج حسين الخليل: لوضع حدّ للانبطاحة السياسية وإبعاد الجيش عن الفتنة

الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد غاراته على مواقع في ريف دمشق

متحدث الخارجية الايرانية يلتقي السفير الصيني في طهران

'إسرائيل الكبرى' على الطاولة مجدداً ورفض تام لإقامة دولة فلسطينية

شاهد/بلا حبال ولا خوذة..إيراني يتحدى الجاذبية ويتسلق الجبال حافیاً!