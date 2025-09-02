شاهد..

سيناريو لتحويل غزة لمنتجع سياحي بإدارة واشنطن لمدة 10 سنوات

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥
٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش
العالم
سيناريو جديد لخطة مرحلة ما بعد الحرب تتضمن تحويل غزة إلى منتجع سياحي بإدارة واشنطن لمدة 10 سنوات كشف عنه الإعلام الأميركي . هذا فيما كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استخدام الاحتلال سياسة الأرض المحروقة لدفع السكان قسرا نحو النزوح الجماعي في جريمة ترحيل قسري مكتملة الأركان.

جرائم تهجير قسري وتطهير عرقي مكتملة الأركان لا يزال يمارسها كيان الاحتلال ضد قطاع غزة وأهله والهدف تفريغ القطاع من سكانه وبناء 'ريفييرا الشرق الأوسط' الترامبية الأميركية على أنقاض غزة..

صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية كشفت عن سيناريو جديد لخطة مرحلة ما بعد العدوان تضمن تحويل غزة إلى منتجع سياحي بإدارة واشنطن لمدة 10سنوات وما أسمته إعادة توطين طوعى لسكان القطاع.

وتتحدث المقترحات التي شرعت إدارة ترامب وشركاء دوليين بمناقشتها بحسب الصحيفة عن نقل مؤقت لجميع سكان غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة إما من خلال ما وصفته بالتهجير الطوعي إلى بلد آخر أو إلى مناطق مقيدة ومؤمنة داخل القطاع أثناء إعادة الإعمار.

وبحسب المقترحات يُمنح كل فلسطيني يختار مغادرة أرضه دفعة نقدية قدرها 5 آلاف دولار أمريكي بالإضافة إلى دعم لتغطية إيجار منزل لمدة 4 سنوات في مكان آخر.

اقرأ أيضا: 60% من جيل أميركا الجديد يفضلون حماس على 'إسرائيل'

أما تقديرات الخطة فتشير إلى أن كل مغادرة فردية من غزة من شأنها أن توفر على صندوق غرايت الذي طُوّر من قِبل بعض الإسرائيليين أنفسهم الذين أطلقوا ما تُسمى مؤسسة غزة الإنسانية 23 ألف دولار مقارنة بتكلفة السكن المؤقت وما تسميه خدمات 'دعم الحياة' لأولئك الذين يبقون.

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة كشف عن إقدام جيش الاحتلال مؤخرا على تفجير أكثر من 80 روبوتاً مفخخاً بين أحياء سكنية مدنية واصفا الأمر بالسلوك الإجرامي الذي يجسد استخدام سياسة الأرض المحروقة لدفع السكان قسراً نحو النزوح الجماعي في جريمة ترحيل قسري مكتملة الأركان.

وليس بعيدا عن خطط احتلال غزة نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر ان حكومة الاحتلال تناقش بشكل جدي ضم أجزاء من الضفة ردا على اعتراف دول غربية بدولة فلسطينية، مشيرة الى أن التحرك الإسرائيلي سيعتمد على موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيال الضم.

مع العلم أن كيان الاحتلال كان صادق على مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية والتي من شأنها فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني بين رام الله وبيت لحم.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

ارتفاع عدد ضحايا التجويع في غزة إلى332 بينهم 124 طفلا

ارتفاع عدد ضحايا التجويع في غزة إلى332 بينهم 124 طفلا

الأونروا تحذر من ضياع جيل كامل: 660 ألف طفل بغزة خارج المدارس

الأونروا تحذر من ضياع جيل كامل: 660 ألف طفل بغزة خارج المدارس

الغارديان: 83% من شهداء غزة مدنيون

الغارديان: 83% من شهداء غزة مدنيون

المياه الملوثة، خطة اسرائيلية قذرة لإبادة سكان غزة

المياه الملوثة، خطة اسرائيلية قذرة لإبادة سكان غزة

0% ...

آخرالاخبار

ترامب: استمرار الحرب في غزة يضر بصورة "إسرائيل"

قاليباف: البرلمان يدعم جهود الحكومة للتنفيذ الكامل للاتفاقية الاستراتيجية بين إيران والصين

البيان الختامي لمجلس التعاون يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

الرئيس الفنزويلي يحدد شروط الحوار مع واشنطن

لافروف: قمة شنغهاي أبرزت دفاع الدول عن مصالحها المشروعة

موسكو: بوتين وترامب لم يتفقا على اجتماع مع زيلينسكي

إعلام سوري: دوي انفجار في مدينة حلب

استمرار الانتحار بين جنود الاحتلال..انتحار جديد في لواء غولاني

هل تم اغتيال أبو عبيدة؟لماذا سارع قادة الاحتلال لاستغلال الخبر؟

رسالة ايرانية،صينية،روسية لمجلس الأمن حول آلية الزناد