سيناريو لتحويل غزة لمنتجع سياحي بإدارة واشنطن لمدة 10 سنوات

جرائم تهجير قسري وتطهير عرقي مكتملة الأركان لا يزال يمارسها كيان الاحتلال ضد قطاع غزة وأهله والهدف تفريغ القطاع من سكانه وبناء 'ريفييرا الشرق الأوسط' الترامبية الأميركية على أنقاض غزة..

صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية كشفت عن سيناريو جديد لخطة مرحلة ما بعد العدوان تضمن تحويل غزة إلى منتجع سياحي بإدارة واشنطن لمدة 10سنوات وما أسمته إعادة توطين طوعى لسكان القطاع.

وتتحدث المقترحات التي شرعت إدارة ترامب وشركاء دوليين بمناقشتها بحسب الصحيفة عن نقل مؤقت لجميع سكان غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة إما من خلال ما وصفته بالتهجير الطوعي إلى بلد آخر أو إلى مناطق مقيدة ومؤمنة داخل القطاع أثناء إعادة الإعمار.

وبحسب المقترحات يُمنح كل فلسطيني يختار مغادرة أرضه دفعة نقدية قدرها 5 آلاف دولار أمريكي بالإضافة إلى دعم لتغطية إيجار منزل لمدة 4 سنوات في مكان آخر.

أما تقديرات الخطة فتشير إلى أن كل مغادرة فردية من غزة من شأنها أن توفر على صندوق غرايت الذي طُوّر من قِبل بعض الإسرائيليين أنفسهم الذين أطلقوا ما تُسمى مؤسسة غزة الإنسانية 23 ألف دولار مقارنة بتكلفة السكن المؤقت وما تسميه خدمات 'دعم الحياة' لأولئك الذين يبقون.

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة كشف عن إقدام جيش الاحتلال مؤخرا على تفجير أكثر من 80 روبوتاً مفخخاً بين أحياء سكنية مدنية واصفا الأمر بالسلوك الإجرامي الذي يجسد استخدام سياسة الأرض المحروقة لدفع السكان قسراً نحو النزوح الجماعي في جريمة ترحيل قسري مكتملة الأركان.

وليس بعيدا عن خطط احتلال غزة نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر ان حكومة الاحتلال تناقش بشكل جدي ضم أجزاء من الضفة ردا على اعتراف دول غربية بدولة فلسطينية، مشيرة الى أن التحرك الإسرائيلي سيعتمد على موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيال الضم.

مع العلم أن كيان الاحتلال كان صادق على مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية والتي من شأنها فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني بين رام الله وبيت لحم.