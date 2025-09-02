تلاميذ ايران يتألقون في معرض العلوم والاختراعات بالولايات المتحدة

وأوضح "رشيدي جهان" في تصريح له، اليوم الأحد، أن التلامذة المخترعين الإيرانيين تألقوا في المعرض الدولي للعلوم والاختراعات 2025، والذي يُعد من أبرز الفعاليات العالمية في مجال الابتكار والاختراعات، حيث أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 إلى 22 أغسطس 2025، بمشاركة واسعة من النخب العلمية والفرق الطلابية من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف : خلال هذه الدورة، تنافس 177 فريقا من 46 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وبريطانيا، وكوريا الجنوبية وإيران.

وتابع هذا المسؤول بوزارة التربية والتعليم الايرانية : لقد حققت الفرق الإيرانية المشاركة إنجازا ملحوظا بحصولها على 13 ميدالية ملونة، تضمنت 3 ميداليات ذهبية، 4 فضيات و6 برونزيات، وهو ما يعكس القدرات العلمية للشباب الإيراني في الساحة الدولية.

