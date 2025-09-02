ترامب: استمرار الحرب في غزة يضر بصورة "إسرائيل"

وفي مقابلة حصرية مع موقع "ذا ديلي كولر"، اعترف الرئيس الأمريكي بتراجع النفوذ الإسرائيلي في أروقة الكونغرس، وذلك خلال جلسة استمرت ساعة كاملة في المكتب البيضاوي بعد ظهر يوم الجمعة الماضي.

جاءت تصريحات ترامب في أعقاب استطلاع حديث لمركز بيو للأبحاث كشف عن انخفاض ملحوظ في الدعم الشعبي الأمريكي لإسرائيل، خاصة بين الجمهوريين الشباب تحت سن 50 عاما، حيث ارتفعت النظرة غير المواتية لإسرائيل من 35% عام 2022 إلى 50% في مارس الماضي.

وأعرب ترامب عن معرفته بهذا الاتجاه قائلا: "إسرائيل مذهلة، لأنه كما تعلم، لدي دعم جيد من إسرائيل. لم يفعل أحد المزيد لإسرائيل أكثر مما فعلت".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذا عدت 20 سنة، كان لإسرائيل أقوى لوبي في الكونغرس من أي شيء رأيته في حياتي. اليوم، ليس لديها هذا اللوبي القوي. إنه لأمر مدهش".

وأشار ترامب إلى التحول الكبير في الموقف السياسي الأمريكي تجاه كيان الاحتلال: "كان هناك وقت لم يكن بإمكانك التحدث بشكل سيء إذا أردت أن تكون سياسيا. لكن اليوم، لديك كل هؤلاء المجانين، وقد غيروا الأمر حقا".

وعبر عن دهشته من هذا التغير: "إسرائيل كانت أقوى لوبي رأيته في حياتي. كان لديهم سيطرة كاملة على الكونغرس، والآن ليس لديهم".

وتطرق ترامب إلى الحرب على غزة قائلا: "الناس نسوا 7 أكتوبر. كان يوما سيئا حقا"، معربا عن قلقه من تأثير استمرار الحرب على صورة الاحتلال: "قد يكونون يربحون الحرب، لكنهم لا يربحون عالم العلاقات العامة".

يأتي هذا الاعتراف في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية انقساما حول الدعم لكيان الاحتلال، حيث أصبحت النائبة الجمهورية عن مارجوري تايلور غرين، الحليفة طويلة الأمد لترامب، أول جمهورية في مجلس النواب تتهم "إسرائيل" بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.

كما صرح ستيفن بانون، الداعم البارز لترامب، بأن "إسرائيل" ليست حليفا حقيقيا للولايات المتحدة، ووصف معسكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "لا يمكن الوثوق به".