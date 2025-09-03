أبو الغيط يدعو الأطراف الليبية إلى وقف التصعيد العسكري

الثلاثاء ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش
أبو الغيط يدعو الأطراف الليبية إلى وقف التصعيد العسكري
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات في غرب ليبيا، خاصة مع حشد قوات عسكرية بالقرب من العاصمة طرابلس، محذرا من أن استمرار هذا النهج قد يدفع البلاد نحو دوامة صراع جديدة تهدد أمنها ووحدتها.

وفي بيان صادر عن الجامعة العربية، أكد أبو الغيط أن المنظمة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، داعيا جميع الأطراف إلى وقف التصعيد العسكري واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات.

وحث الأمين العام الأطراف الليبية على الانخراط الجاد في مسارات التفاوض، مشددا على استعداد الجامعة العربية لمواصلة دعم الحوار الليبي-الليبي بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تعزيز الاستقرار في ليبيا ومنع تفاقم الأزمة.

وكان انفجار ضخم بمخزن ذخيرة في مدينة مصراتة، شمال غربي ليبيا، قد وقع، مساء الاثنين، مما تسبب في سقوط 16 مصابا، بينما حذرت السلطات الليبية من الاقتراب من موقع الانفجار.

ذكرت ذلك وكالة أنباء ليبيا "وال"، مشيرة إلى قول المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبية أسامة علي، أن هذا العدد يمثل حصيلة أولية للانفجار.

ولفتت الوكالة إلى أن جميع الحالات المصابة التي تم نقلها إلى مجمع عيادات مصراتة ومركز مصراتة الطبي، كانت إصاباتها طفيفة وهي بصحة جيدة.

