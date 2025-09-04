عراقجي: لا نخشى المفاوضات ولا نهاب الحرب إذا فرضت علينا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الجمهوریة الاسلامیة الايرانية لا تخاف من الدخول في المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه لا تهاب الحرب، وهي مستعدة لها إذا اقتضت الضرورة.

وأوضح عراقجي في تصريح لمراسل الاذاعة والتلفزيون الايراني أن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الصين تحولت إلى محطة تاريخية في مسار العلاقات بين البلدين.

وعن مسار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشار عراقجي إلى أن التطورات الأخيرة تستدعي وضع إطار جديد للتعاون، موضحاً أن هذا الموضوع مطروح حالياً على طاولة التفاوض.

وأضاف أن الوكالة نفسها أقرت بضرورة إيجاد صيغة جديدة تتماشى مع المستجدات، لافتاً إلى أنه "لن يكون هناك أي شكل من أشكال التعاون الجديد قبل التوصل إلى اتفاق واضح في المفاوضات الجارية".

