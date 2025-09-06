آخر مستجدات خطة الجيش اللبناني بحصر سلاح المقاومة!

ولفت مراسلنا إلى ما أشار إليه قائد الجيش اللبناني ضمن جلسة مجلس الوزراء، بأن المعوقات التي تقف أمام تنفيذ هذه الخطة لا تقتصر على الطرف الذي يحمل هذا السلاح فقط، بل تشمل أيضًا الطرف الذي يعتدي على لبنان، وهو يقصد هنا بطبيعة الحال الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح مراسلنا أن هذه الجلسة، رغم عدم ميثاقيتها، ذهبت إلى تنفيذ ما يشبه نصف قرار وليس قرارًا كاملاً. فلم تُقِر الخطة بقدر ما أصدرت الموافقة على الخطة التي وضعها قائد الجيش، وستتركها للمداولات وللبيانات التفصيلية التي ستشملها بشكل شهري. وتبقى هذه الجلسة، التي شابها خروج الثنائي الوطني ووُصفت بأنها غير مكتملة الميثاقية، الحجر الأساس في مصداقية أي قرار يمكن أن يتخذه الجيش اللبناني وفقًا لقرارات الحكومة.

ونوه مراسلنا إلى أنه عندما تحدث رئيس الحكومة عن بعض المعطيات، كان يتحدث أيضًا عن مقاربة هذه المرحلة من جميع جوانبها، داعيًا إلى التعاون. إلا أن العقبة الأساسية تبقى الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي، مما يفتح المجال أكثر للنقاش حول آلية التنفيذ، وإن لم يُعلن عنها بشكل واضح ضمن استراتيجية. وهذا ما يطالب به الثنائي الشيعي ضمن استراتيجية دفاع وطني تحمي لبنان وتحفظ سيادته، وتبعده عن الانكشاف أمام هذه الاعتداءات وأيضًا أمام الضغوطات الأمريكية وغيرها.





شاهد أيضا.. إنسحاب الثنائي يطيح بميثاقية الحكومة اللبنانية حول سلاح المقاومة



وقال مراسلنا: ننتظر ما ستحمله معها أورتاغوس إلى القيادات العسكرية والأمنية خلال اليومين المقبلين. لها زيارة يوم الأحد ستلتقي خلالها بالعديد من القادة العسكريين، وربما تكون هذه اللقاءات خارج الأضواء الإعلامية. لكن السؤال يبقى: ماذا ستحمل معها، وعلى ماذا ستطلع من خلال الورقة الأمريكية التي أودعها لبنان والمتعلقة بنزع السلاح؟ كل هذا مرتبط ومرهون بتفاعلات الشارع اللبناني، الذي يعتبر أن أي قرار من هذا النوع هو قرار لإضعاف لبنان، ويحوّل القوة إلى ضعف.

وأضاف مراسلنا أنه على هذا الأساس، هناك دعوات غير رسمية من بعض الجهات الشعبية وغير الحزبية إلى التظاهر السلمي عبر الدراجات النارية والسيارات في شوارع الضاحية الجنوبية والشوارع المحيطة بها خلال هذه الليلة. ويُرتبط هذا بما ستسفر عنه القرارات في اليوم التالي. هل ستذهب الحكومة إلى توسيع الدائرة التي ستناقش فيها هذا المضمون، أم ستبقيه على شكله السري وتذهب إلى التنفيذ بمُهل زمنية؟ علمًا أن المهل الزمنية التي كنا ننتظر أن يتحدث عنها قائد الجيش غير موجودة، إلا إذا كانت المهلة الزمنية، كما أشار رئيس الحكومة في بعض التسريبات، هي التي أُعطيت في القرار الصادر في الخامس من آب، والذي ينتهي في آخر هذه السنة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...