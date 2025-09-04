اليمن كما لم تشهدها من قبل: حشود مليونية وساحات مكتظة، ونفير عام يشمل الصغير والكبير على مستوى كل محافظة ومنطقة وعزلة. في ساحات رئيسية والفرعية، يستنفر الناس لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف من كل عام، وإعلان موقف العداء الثابت لأمريكا و"إسرائيل".

وقال عبد السلام المتميز عضو المكتب السياسي لأنصار الله:"سننصر رسول الله رغماً عن أنوفهم بإذن الله" - هذا ليس مجرد كلام عاطفي أو شعارات، بل مواقف حقيقية. هذه الحشود تقول ذلك، وهذه الأصوات تؤكده، وحتى الصواريخ التي انطلقت صباح اليوم وأمس تعبر عن ذلك".

وتابع: هذا الثبات في المواقف يأتي رغم كل الآلام والجريمة الأخيرة وجميع الجرائم التي ارتكبها العدوان. شعبنا باقٍ لأن ارتباطه بنصرة قضايا أمته هو انعكاس طبيعي لارتباطه برسول الله وبالله وبدين الله وبكتاب الله سبحانه وتعالى".

وكعادة اليمنيين في كل مناسبة واحتفال، تأتي غزة في مقدمة القضايا، ونصرة المستضعفين فيها من أهم الاهتمامات. هنا ترتفع رايات حب رسول الله محمد، ورايات الوفاء للأقصى. كل الكلمات والفعاليات والفقرات تؤكد أن موقف إسناد غزة جزء من هوية الانتماء للرسول الأعظم وتعاليم الإسلام القويم.





كما أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمته عصر اليوم، والتي ألقاها على هذه الحشود الغفيرة قائلا: "نؤكد ثبات شعبنا اليمني المسلم العزيز على انطلاقته الإيمانية في التمسك بالقرآن الكريم والاقتداء بخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رفع راية الجهاد في سبيل الله تعالى والمواجهة لطاغوت العصر المستكبر - العدو الإسرائيلي واليهود الصهاينة ومن يقف معهم من أتباع الصهيونية الظلامية المفسدة."

ضاقت الساحات المركزية في صنعاء بميدان السبعين هذا العام رغم سعتها، وتقزمت أمام عظمة الحشود، كغيرها من بقية الساحات الرئيسية في مراكز المحافظات الأخرى التي اكتظت بالحاضرين. حيث بدأ الناس التوافد لإحياء هذه المناسبة بكل لهفة ومحبة منذ الصباح الباكر، على غير العادة في بقية التظاهرات، وكأنه عيدهم الأكبر.

المساجد تلهج بالصلوات على محمد وآله، والناس يستنفرون رجالاً ونساءً في كل الشوارع، متسابقين إلى ساحات الرسول الأعظم.



هذه الملايين المحتشدة هنا وفي عشرات الساحات الأخرى لم تخرج للاستعراض، بل جاءت لتجدد الولاء والبيعة للرسول الأعظم، ولتجدد تأكيد موقفها الثابت مع غزة في مواجهة أمريكا وإسرائيل على نهج هذا الرسول الكريم.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...