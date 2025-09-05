الاحتلال دمر محافظتي رفح وشمال غزة بشكل كامل

وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام"، بين بصل في مقابلة متلفزة، مساء الخميس، أن الاحتلال دمر أيضًا كامل المنطقة الجنوبية لحي الزيتون في مدينة غزة.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الروبوتات المفخخة والجرافات والقصف، لتدمير المنازل في حي الزيتون، كاشفًا عن تدمير واسع في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وانتشرت العديد من الصور والمقاطع المصورة، التي بينت حجم الدمار الكبير في حي الزيتون، حيث سويت المباني بالأرض، وتناثر الركام في كل مكان.

وفي تصريحات صحفية سابقة أواخر أغسطس الفائت، قال بصل إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمَّر أكثر من 1500 مبنى بشكل كامل في حي الزيتون، منذ السادس من أغسطس/ آب، بينما تتعرض جباليا لقصف متواصل وتفجير بالروبوتات.

وأوضح بصل أن جنوب حي الزيتون سُوي بالأرض، ولم يُعد فيه أي مبنى قائم، فيما نزح 80% من سكان الحي.

وأكد أن جيش الاحتلال يستخدم الحفارات والآليات الثقيلة إلى جانب الروبوتات المفخخة بمعدل 7 عمليات تفجير يوميا، إضافة إلى طائرات مسيّرة من نوع “كواد كابتر” تُلقي متفجرات على أسطح المنازل، ما ضاعف من حجم الدمار.

ومنذ بداية آب، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على حي الزيتون، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، ضمن خطة إسرائيلية لإعادة احتلال ما تبقى من قطاع غزة.

وواصلت “إسرائيل” المدعومة أمريكيا، جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة المحاصر لليوم الـ 699 تواليا، تزامنا مع ارتكاب جرائم حرب ومجازر مروعة.

وتشهد مدينة غزة تصعيدًا عسكريًا خطيرًا، لا سيما المناطق الشمالية والشرقية، تضمن نسف بروبوتات وغارات جوية مكثفة، فيما شهدت المناطق حركة نزوح واسعة نحو غرب المدينة.

وشنّ طيران الاحتلال الحربي، صباح الخميس، سلسلة غارات جوية استهدفت مدينة غزة، وقصف موقعا شرق بركة الشيخ رضوان شمال شرق المدينة.