جولة جديدة من المفاوضات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأشار رضا نجفي، إلى أن هذه المفاوضات تُعقد استمراراً للمشاورات بين إيران والوكالة لتحديد التعاون في إطار القانون الذي أقره البرلمان في ظل الظروف الجديدة؛ وقال: ستحدد هذه المفاوضات شكلاً جديداً للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتُعقد على مستوى الخبراء.

يذكر انه جرت امس الخمیس في الدوحة محادثات بين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ومسؤولة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس. ناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، لا سيما الخطوة غير المسؤولة وغير المبررة التي اتخذتها الترويكا الأوروبية لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة، بالإضافة إلى آلية تفاعل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واعتبرت الممثلة الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي أن الدبلوماسية والمفاوضات هما السبيل الوحيد لمعالجة مخاوف جميع الأطراف، وشددت على ضرورة توفير المزيد من الفرص للدبلوماسية.وتم الاتفاق خلال الاجتماع على مواصلة المشاورات في الأيام والأسابيع المقبلة.