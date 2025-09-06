لجان المقاومة: تهديدات كاتس دعوة صريحة للإبادة والتطهير العرقي

وأوضحت اللجان في بيان صحفي أن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في مدينة غزة من تدمير وإرهاب وقتل جماعي تكشف الوجه الحقيقي "لكيان يقوده فاشيون ومتطرفون"، يواصلون سياسة الإبادة بحق المدنيين العزل، تحت ذرائع كاذبة ومفضوحة.

وأشارت إلى أن استهداف الأبراج السكنية ومواصلة التدمير الممنهج لا يمكن أن يتم دون دعم وتشجيع ومشاركة من الإدارة الأمريكية، التي اعتبرتها "الراعي الرسمي للإرهاب الصهيوني".

وختم البيان بدعوة شعوب الأمة والعالم الحر إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، من مجازر وجرائم إبادة مستمرة منذ أكثر من 700 يوم تحت أنظار العالم الصامت.