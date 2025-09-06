لجان المقاومة: تهديدات كاتس دعوة صريحة للإبادة والتطهير العرقي

الجمعة ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش
لجان المقاومة: تهديدات كاتس دعوة صريحة للإبادة والتطهير العرقي
العالم
أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي "كاتس" حول "فتح أبواب الجحيم" على مدينة غزة، تمثل دعوة علنية لتنفيذ إبادة جماعية وتطهير عرقي، واستهداف مباشر للبنية التحتية والمرافق المدنية.

وأوضحت اللجان في بيان صحفي أن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في مدينة غزة من تدمير وإرهاب وقتل جماعي تكشف الوجه الحقيقي "لكيان يقوده فاشيون ومتطرفون"، يواصلون سياسة الإبادة بحق المدنيين العزل، تحت ذرائع كاذبة ومفضوحة.

وأشارت إلى أن استهداف الأبراج السكنية ومواصلة التدمير الممنهج لا يمكن أن يتم دون دعم وتشجيع ومشاركة من الإدارة الأمريكية، التي اعتبرتها "الراعي الرسمي للإرهاب الصهيوني".

شاهد أيضا.. سموتريتش يخطط لفرض سيادة إسرائيلية على 85% من أراضي الضفة!

وختم البيان بدعوة شعوب الأمة والعالم الحر إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، من مجازر وجرائم إبادة مستمرة منذ أكثر من 700 يوم تحت أنظار العالم الصامت.

