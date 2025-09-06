ثاني أكبر بنك روسي بصدد إنشاء فرع له في إيران

ونقل المكتب الصحفي لبنك VTB، عن أولغا باشا قولها: "لقد أكملنا المراحل الأولية في عملية إنشاء فرع لهذا البنك الروسي في طهران، وسنواصل الخطوات التالية".

وأضافت: "نقوم حاليًا بإجراء الاتصالات اللازمة، وتشكيل سلسلة من التفاعلات، ودراسة جميع الجوانب القانونية المتعلقة بتشغيل فرع بنك VTB في إيران".

ورفضت عضو مجلس إدارة بنك VTB الإدلاء بأي توقعات حول مستقبل فرع البنك في إيران، لكنها قالت في الوقت نفسه: نرى آفاقًا واعدة.

وأشارت إلى أن "فرع بنك VTB في إيران من المفترض أن يقدم خدمات للشركات الروسية والإيرانية في التبادل التجاري في المرحلة الأولى من نشاطه".

وأضافت باشا: "من المفترض أن يوفر الفرع أيضًا الضمان المالي للتجارة والصادرات، وآليات التسوية، بما في ذلك التسويات العابرة للحدود بالعملات الوطنية".

وافتتح بنك VTB، ثاني أكبر بنك في روسيا، مكتبه التمثيلي في إيران منذ عامين ونصف.

وكانت اولغا باشا، قد قالت سابقًا، ردًا على سؤال لوكالة "ارنا" حول آفاق تحويل مكتب تمثيل البنك إلى فرع: "نعتبر هذا المكتب التمثيلي بوابة لدخول السوق الإيرانية. وفي الوقت الحالي، يلبي هذا النموذج من النشاط احتياجات عملائنا وشركائنا بالكامل".

وأضافت باشا: "ندرس السوق، ونقيم إمكانيات مختلفة لإجراء التبادلات المالية بالعملات الوطنية لإجراء المعاملات الخارجية بين الشركات الروسية والإيرانية باستخدام البنية التحتية للمكتب الرئيسي للبنك".