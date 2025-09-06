اليابان تدرس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية

السبت ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش
اليابان تدرس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية
العالم
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ماينيتشي شيمبون" اليابانية، تدرس الحكومة اليابانية حاليًا إمكانية الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة.

ومن المتوقع أن يُقبل الإعلان الرسمي ويُناقش رسميًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر/أيلول.في الوقت نفسه، أوضحت طوكيو أن موقفها المبدئي هو دعم حل الدولتين.

ووفقًا للتقرير، تُناقش الحكومة حاليًا الخطوة الدبلوماسية الأكثر فعالية في هذه المرحلة، حيث تُعارض الولايات المتحدة وإسرائيل بشدة الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية.

وينضم النقاش في اليابان إلى موجة من الصحوات السياسية في أوروبا ودول أخرى، حيث يتسع النقاش حول الاعتراف بفلسطين. وتؤكد طوكيو أن هدفها هو المساهمة في استقرار المنطقة وإيجاد حل سياسي شامل، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان القرار سيُتخذ في سبتمبر/أيلول أم سيؤجل.

