قرار سعودي جديد بشأن تأشيرات الحج و أداء المناسك!

وأكدت وزارة الحج والعمرة في السعودية أن جميع حاملي التأشيرات المختلفة، بما في ذلك تأشيرات الزيارة الشخصية والعائلية، السياحة الإلكترونية، العبور (الترانزيت)، والعمل، يمكنهم أداء مناسك العمرة خلال فترة وجودهم في المملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المملكة المستمرة لتسهيل وصول المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء الشعائر الدينية بكل يسر وسهولة.

كما أعلنت الوزارة عن إطلاق منصة "نسك عمرة"، التي تتيح للراغبين أداء العمرة بطريقة رقمية متكاملة، من خلال اختيار الباقة المناسبة وحجز التصريح إلكترونيًا بكل سهولة ومرونة، ما يوفر تجربة مريحة للمستفيدين مع خيارات مواعيد متعددة.