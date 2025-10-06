قرار سعودي جديد بشأن تأشيرات الحج و أداء المناسك!

الإثنين ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش
قرار سعودي جديد بشأن تأشيرات الحج و أداء المناسك!
"في خطوة جديدة لتعزيز تجربة الحجاج والمعتمرين، أعلنت السعودية عن إطلاق خدمات رقمية مبتكرة توفر تسهيلات مميزة تتيح لجميع مسلمي العالم أداء مناسكهم الدينية بسهولة ويسر."

وأكدت وزارة الحج والعمرة في السعودية أن جميع حاملي التأشيرات المختلفة، بما في ذلك تأشيرات الزيارة الشخصية والعائلية، السياحة الإلكترونية، العبور (الترانزيت)، والعمل، يمكنهم أداء مناسك العمرة خلال فترة وجودهم في المملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المملكة المستمرة لتسهيل وصول المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء الشعائر الدينية بكل يسر وسهولة.

كما أعلنت الوزارة عن إطلاق منصة "نسك عمرة"، التي تتيح للراغبين أداء العمرة بطريقة رقمية متكاملة، من خلال اختيار الباقة المناسبة وحجز التصريح إلكترونيًا بكل سهولة ومرونة، ما يوفر تجربة مريحة للمستفيدين مع خيارات مواعيد متعددة.

