ترامب والسيسي يوقعان على ما تسمى بـ "صفقة غزة"+فيديو

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٥:١١ بتوقيت غرينتش
ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بان وثيقة صفقة غزة ستتضمن القواعد والأنظمة الخاصة بوقف الحرب.

جاء ذلك في كلمته في افتتاح فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، التي تستضيفها مصر، اليوم الاثنين، برئاسة مصرية أمريكية مشتركة.

صفقة غزة

وتابع: "مشكلة عمرها 3 آلاف عام وصلت إلى هذه المرحلة، وهذا الوضع الذي توصلنا إليه سيبقى ويستمر" على حد تعبيره.

وشهدت القمة توقيع ترامب والسيسي على وثيقة شاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، التي وقع عليها أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد.

وقال ترامب: "يوجد معنا في القمة مجموعة من أعظم القادة وأكثرهم ثراء ونفوذا وكانوا عونا لنا في تفنيذ هذه المهمة"، مضيفا: "وقعنا كل شيء هنا والجميع سعداء بما وصلنا إليه".

وتابع: "هذه الصفقة لها أهمية كبيرة ومنذ سنوات أعرف أن الشرق الأوسط هو أكبر وأعقد المشكلات وهو المكان الذي قد يقود لمشكلة كبيرة مثل الحرب العالمية الثالثة التي كان يمكن أن تبدأ في الشرق الأوسط".

وانطلقت اليوم الاثنين، ما سميت ب"قمة السلام" في شرم الشيخ برئاسة مصرية أمريكية، ومشاركة قادة من نحو 20 دولة، فيما وصف بأنها لحظة تاريخية، بحسب وسائل إعلام مصرية، تعليقا على التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، في غزة، الذي قاد لإنهاء أطول حرب شهدها قطاع غزة.

