تطوير التعاون بين إيران ومصر في مجالات الطب والصحة

الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥
١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش
أكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، خلال لقائه نظيره المصري، على تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم الطبي والصحة والعلاج.

والتقى وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني الدكتور محمد رضا ظفرقندي، وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، على هامش الدورة الثانية والسبعين للجنة منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ​​في القاهرة.

في هذا اللقاء، أكد الدكتور ظفرقندي على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم الطبي والصحة والعلاج، وقال: "نظرًا لوجود المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة، نتوقع تسهيل تنقل ممثلي وزارة الصحة في هذا المجال".

وقال وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار خلال هذا الاجتماع: "نظرًا لتقارب الظروف الصحية بين البلدين، هناك العديد من مجالات التعاون".

كما أشار إلى قضية السكان، وأضاف: "بينما تشجع إيران الناس على الإنجاب، نحتاج نحن إلى ضبط النمو السكاني".

وأكد أن مصر تتمتع ببنية تحتية جيدة في مجال الطب، وبالنظر إلى القدرات العالية لقطاع الأدوية الإيراني، يُمكن تحقيق تعاون فعال في هذا المجال.

كما قدّم الطرفان ممثلين لمناقشة تفاصيل التعاون.

